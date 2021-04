Jennifer Lopez i Ben Affleck byli jedną z najpopularniejszych i najpiękniejszych par w show-biznesie. Paparazzi śledzili każdy ich krok, ale zainteresowanie mediów związkiem gwiazd negatywnie wpłynęło na ich relacje. Choć planowali ślub, to doszło do ich rozstania na początku 2004 roku. Mimo że od tego momentu minęło mnóstwo czasu, oboje próbowali układać swoje życie uczuciowe, to jednak pamięć o ich relacji jest dalej żywa. Niedawno do mediów dotarły nowe doniesienia na temat kontaktów byłych narzeczonych.

Ben Affleck dalej ciepło wypowiada się o Jennifer Lopez

Okazuje się, że aktor dalej ciepło wypowiada się o byłej narzeczonej. Osoba z bliskiego otoczenia Bena zdradziła mediom, że Affleck pamięcią wraca do czasu, kiedy był z Jennifer Lopez.

Mieli kiedyś gorący romans, a on wciąż o tym myśli - podaje "In Touch".

Lopez i Rodriguez wrzucili wspólne selfie. Jednak są razem?

Źródło tabloidu informuje też, że aktor się zmienił w ostatnim czasie i jest innym człowiekiem. Wie, że to on zerwał, ale wtedy nie był to dla niego najlepszy czas w życiu. Przypomnijmy, że Ben Affleck przez lata walczył z uzależnieniem od alkoholu. Piosenkarka w wywiadach opowiadała, że bardzo ciężko zniosła rozstanie:

Zostałam wypatroszona. Straciłam poczucie własnej wartości i zastanawiałam się, czy należę jeszcze do tego biznesu, czy może pozbawił mnie wszystkiego - powiedziała w wywiadzie z "Vanity Fair".

Obecnie media rozpisują się o zerwaniu J.Lo. z narzeczonym Aleksem Rodriguezem. Do tej pory nie ma oficjalnej informacji, jak to między nimi jest, jednak media ciągle szukają dowodów na to, że się rozstali.