Dominika Tajner z początkiem stycznia zaangażowała się w nową relację. To właśnie wtedy poinformowała fanów, że jej serce jest znów zajęte. Nie zdradziła wówczas szczegółów kolejnego związku, ale dziś już oficjalnie wiadomo, że wybranek byłej żony Michała Wiśniewskiego to niejaki Demetris - mieszkający na Cyprze biznesmen. Celebrytka spędziła z nim ostatnio kilka miłych chwil na wyspie. Wspólnym zdjęciem z ukochanym pochwaliła się na Instagramie.

Tajner ujawniła, kim jest jej ukochany. Nie pochodzi z Polski i ma bardzo egzotyczne imię

Dominika Tajner pokazała partnera

Córka Apoloniusza Tajnera była do tej pory nieco bardziej powściągliwa w medialnych wyznaniach o miłości. Po rozwodzie z wokalistą zespołu Ich Troje próbowała ułożyć sobie życie uczuciowe na nowo, jednak jej relacje z mężczyznami okazywały się dość krótkotrwałe. Kilka miesięcy temu Dominika zdradziła, że ma na oku kolejnego mężczyznę, z którym buduje relację na odległość. Obecny partner celebrytki mieszka na co dzień na Cyprze. Ukochana odwiedziła go na wyspie, czego dowodem jest wstawione do sieci zdjęcie.

Uśmiechnięta Tajner stoi w czerwonej kreacji w objęciach ukochanego na tle restauracji Marina Breeze. Para przez kilka dni cieszyła się swoim towarzystwem w słonecznym Limassol. Choć na zdjęciu nie widać twarzy Demetrisa (zasłonięta jest emotikoną w kształcie serca), można zauważyć, że Cypryjczyk to dość postawny mężczyzna.

Dominika Tajner z partnerem Instagram/ @dominika_tajner

Fotografia została opatrzona sentymentalnym podpisem: "Tęsknię, kochanie".

Tajner już jakiś czas temu zapowiadała w mediach, że ma zamiar odwiedzić kraj nowego chłopaka. Jak widać, spełniła swoje marzenie.

Wybrańcem jest taki mężczyzna, z którym się znam trochę dłużej, jest troszkę ode mnie starszy. Bardzo jest dla mnie dobry i nie mieszka w Polsce. Teraz widujemy się głównie na kamerce, dlatego, że on mieszka na Cyprze i tam w ogóle był całkowity lockdown jeszcze niedawno. Wybieram się do niego, jeżeli oczywiście COVID nas puści - mówiła w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

