Izabela Janachowska popularność zyskała ponad dekadę temu, kiedy jako 23-letnia tancerka zaczęła występować w "Tańcu z gwiazdami". Aktualnie jednak zajmuje się czymś zupełnie innym - została specjalistką od ślubów, prowadzi też własny kanał na YouTubie. Mimo że od wielu lat sama na siebie zarabia, wciąż spotyka się z przykrymi słowami na temat tego, że jest jedynie "żoną bogatego męża".

Izabela Janachowska rozprawia się z doniesieniami na swój temat

Izabela Janachowska sakramentalne "tak" powiedziała ukochanemu już ponad sześć lat temu. Mimo dosyć długiego stażu związku, celebrytka co jakiś wciąż spotyka się z nieprzyjemnymi komentarzami na temat swojej roli w tej relacji. W jednym z ostatnich wideo na kanale Iza z mężem nawzajem czytali sobie przykre komentarze na swój temat. Jeden z nich dotyczył tego, że Janachowska "płaci za luksusy koniecznością sypiania z 60-letnim facetem".

Płacę za luksusy koniecznością sypiania? Ja to robię z największą przyjemnością, możecie mi zazdrościć, takie doświadczenie w łóżku... Polecam, Izabela Janachowska - odpowiedziała rozbawiona Iza.

Kolejny hejt był na temat biustu Janachowskiej. Na to również odpowiedziała z klasą. Przyznała szczerze, że myślała o powiększeniu piersi, ale szybko zrezygnowała z tego pomysłu.

Są malutkie, ale jędrne. To jest biust tak zwany sportowy, kompaktowy, nie trzeba nosić stanika, a ostatnio jak rozmawiałam z Ambroziakiem o powiększeniu piersi, to powiedział, że mam tego nie robić - zapewniła.

Na końcu zarówno Iza, jak i Krzysztof zwrócili się do internautów i zaapelowali, by zastanowili się nad tym, co piszą w sieci. Mimo że na pytania odpowiadali z rozbawieniem, to przyznali, że hejt jest bolesny i mimo że już są na niego odporni, to wciąż trudno się z nim pogodzić na przykład starszemu synowi Krzysztofa.

