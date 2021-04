Po kilku tygodniach spekulacji i domysłów, pod koniec stycznia, Agnieszka Włodarczyk obwieściła światu, że w jej życiu szykują się zmiany. Aktorka i jej partner, Rober Karaś, spodziewają się narodzin swojego pierwszego dziecka. Od tego momentu aktorka z chęcią relacjonuje, jak wygląda jej życie w oczekiwaniu na narodziny malucha.

Agnieszka Włodarczyk z ciążowym brzuchem

Jak na celebrytkę przystało, Agnieszka Włodarczyk podzieliła się efektami ciążowej sesji zdjęciowej ze swoim partnerem. Od czasu do czasu odpowiada też na pytania fanów odnośnie ciąży. Aktorka nie może narzekać, bo jak sama przyznała, bardzo dobrze ją znosi i to od samego początku. Nawet nie miała porannych mdłości. Jak też dodała w jednym ze swoich wpisów, być może na jej dobre samopoczucie wpłynęło to, że pierwsze miesiące ciąży spędziła na jednej z wysp w Indonezji.

Aktorka, choć spodziewa się dziecka, nie zamierza do czasu rozwiązania siedzieć bezczynnie w domu. Agnieszka Włodarczyk bardzo chętnie podróżuje. Najpierw była na wspomnianej wyspie, a następnie, po niespełna miesiącu spędzonym w Polsce, wraz z partnerem udała się na kolejne egzotyczne wakacje.

Nie da się ukryć, że Agnieszka lubi podróżować. I kocha nie tylko wyjazdy, na których można całymi dniami wypoczywać na leżaku. Pokazała to w 2016 roku, kiedy wraz z przyjaciółką Marią Konarowską, wzięła udział w programie "Azja Express". W telewizyjnym show musiały przebyć wyznaczoną trasę, dysponując jednym dolarem dziennie na osobę. Poszło im całkiem nieźle, bo zajęły drugie miejsce. Jak zauważyła aktorka, od udziału w show wiele się zmieniło. Na dowód pokazała wspólną fotkę z Konarowską. Agnieszka jest w ciąży, a jej przyjaciółka jest już mamą niespełna 2-letniej córki.

Trochę od Azja Express się zmieniło - podpisała wspólną fotkę.

Ciekawe, jak zmieni się ich życie za kolejnych pięć lat!