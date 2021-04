W "Hotelu Paradise" coraz częściej dochodzi do zwrotów akcji. Uczestnicy mają świadomość, że program kiedyś się zakończy i zrobią wszystko, by zajść jak najdalej. Mówi się, że więcej jest w tym strategicznej gry niż sugerowania się wzajemnymi sympatiami i antypatiami. Tym razem to jednak nie starcia między Wyspiarzami, ale wejście nowego chłopaka, wzbudziło sporo emocji wśród widzów.

REKLAMA

"Hotel Paradise". Rajskie rozdanie namieszało w programie. Kto odpadł? Polały się łzy

Nowy uczestnik "Hotelu Paradise" jest chłopakiem Oli?

We wtorkowej zapowiedzi kolejnego odcinka "Hotelu Paradise" pojawił się fragment świadczący o tym, że na wyspie zagości nowy uczestnik. Widzowie byli pewni, że to Michał, który wcześniej miał być związany z Olą. Na grupie Hotel Paradise Extra internauci doszukiwali się powiązań między nimi.

Pewnie to ten były Olki.

Podobno na Instagramie mieli wspólne zdjęcia sprzed czasów "Hotelu Paradise".

To chłopak Olki. Uuu, będzie się działo - pisali w komentarzach.

Po obejrzeniu przedpremierowego odcinka na Playerze wiadomo jednak, że to nie on dołączy do ekipy, a niejaki Mariusz.

To jeszcze nie ten. Teraz wchodzi Mariusz, a Olki facet ma na imię Michał.

"Hotel Paradise". Krystian chce się zemścić za wyrzucenie Basi

Fani programu spekulują, że być może Michał miał się pojawić, ale gdy produkcja dowiedziała się o jego relacji z Olą, zdecydowała, że będzie uczestnikiem kolejnej, czwartej edycji "Hotelu Paradise". Wcale by nas nie dziwiło to powiązanie, zważywszy na fakt, że Michała na Instagramie obserwuje m.in. właśnie Ola, Krystian i Basia. Myślicie, że jest szansa by dołączył do programu?

Zobacz też: "Hotel Paradise". Klaudia El Dursi wyrzuciła uczestników z hotelu. Co się stało?