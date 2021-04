Przez pandemię koronawirusa rząd w imię bezpieczeństwa zamknął mnóstwo branż: gastronomiczną, fryzjerską, kosmetyczną i rozrywkową. Artyści, którzy nie mogą chwilowo dawać koncertów czy występować w teatrach, dostali wsparcie od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które utworzyło Fundusz Wsparcia Kultury. W ramach funduszu o dotacje ubiegało się dwa tysiące potencjalnych beneficjentów, a na ten cel przeznaczono ponad 400 milionów złotych. Wśród osób, które dostały zapomogę, znalazł się Sławomir Świerzyński. Łącznie zespołowi została przyznana kwota 550 tysięcy złotych. To spotkało się z ogromną krytyką ze strony innych artystów, np. Michała Wiśniewskiego.

Michał Wiśniewski odpowiada Sławomirowi Świerzyńskiemu

Po tym, jak okazało się, że lider zespołu Bayer Full otrzymał ogromne wsparcie finansowe, Michał Wiśniewski dodał wpis na Facebooku, w którym nazwał Świerzyńskiego oszustem.

Minęło już kilka miesięcy, a sprawa wraca. Lider zespołu Ich Troje poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że dostał pismo od Sławomira Świerzyńskiego. Piosenkarz związany z branżą disco polo żąda przeprosin za nazwanie go oszustem w internetowym wpisie. Wiśniewski przytoczył w swoim wpisie słownikowe znaczenie słowa oszust , a także nawiązał do oskarżeń, jakoby Świerzyński bezprawnie wykonywał piosenkę Tawerna "Pod Pijaną Zgrają", której autorem jest Grzegorz Bukała. To nie wszystko. Nawiązał też do tego, że jakiś czas temu sinolog Krzysztof Darewicz oskarżył Świerzyńskiego o kradzież praw autorskich do tekstów w języku chińskim. Darewicz twierdzi też, że liderowi Bayer Full nigdy nie udało się ponoć zaistnieć na chińskim rynku muzycznym, choć sam zainteresowany utrzymywał, że było inaczej (wokalista w rozmowie "Gazetą Wyborczą" twierdził, że wyda w Chinach płytę w nakładzie 67 milionów egzemplarzy).

"Specjalista" od dziewczęcej bielizny (majteczki w kropeczki), udający Chińczyka - @slawomirswierzynski przysłał mi wezwanie do przeprosin. Hmmm. Wg słownika @pwnwydawnictwo oszust to: «mężczyzna świadomie wprowadzający kogoś w błąd», krętacz: «człowiek oszukujący, używający wykrętów, wybiegów». Oj mamy już tyle osób, które tego doświadczyły, że od lat czekałem na spektakl za jego pieniądze. Tak się właśnie strzela sobie w kolano, yeah. A pewnie "Wszyscy Polacy" to twoja piosenka, a podpisanie się pod nią to nie przywłaszczenie? I tak panie, są już wyroki, a przyjdą kolejne. Będzie głośno! Ja jestem na batalię gotowy, a ty? - napisał Wiśniewski.

