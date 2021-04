Maja Sablewska to jedna z tych celebrytek, która nie wstydzi się pokazywać ciała na Instagramie. Chętnie dodaje zdjęcia, na których eksponuje swoje wdzięki. Często pozuje topless lub w samej bieliźnie. Każde ujęcie jest zrobione ze smakiem i wygląda artystycznie. Tak jest i tym razem.

REKLAMA

Zobacz wideo Sposób Mai na piękny wygląd

Maja Sablewska nago

Sablewska niedawno świętowała 41. urodziny. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym pozuje całkowicie nago. Siedzi na krzesełku w taki sposób, by zakryć części intymne i zalotnie spogląda w stronę obiektywu. Ważną rolę odgrywa tutaj światło. Ujęcie zostało zrobione prawdopodobnie w okolicach zachodu słońca.

Maja Sablewska wygina się przed lustrem w bieliźnie i z ręcznikiem na głowie

Internauci zostawili wiele miłych słów pod adresem Mai. Nie tylko złożyli jej życzenia z okazji urodzin, lecz także wyrazili zachwyt zdjęciem:

Jak dzieło sztuki. Piękna.

Niczym wino. Jestem pod wrażeniem - pełen sztosik. Maja, wszystkiego, co najlepsze - zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń. Pozdrawiam!

Chciałabym tak wyglądać za 20 lat - komplementują.

Maja Sablewska nie zawsze w pełni akceptowała siebie. W wywiadzie dla magazynu "Playboy" opowiedziała, co w sobie lubi. Okazało się, że uwielbia swoją głowę i nogi. Ale nie zawsze tak było. Jeszcze kilkanaście lat temu uważała je "za zbyt długie i nieproporcjonalne".

Maja Sablewska prowokuje na Instagramie. Widać sam brzuch i nogi. "Cóż za wcięcie"

Jednak celebrytka wkłada wiele pracy, by tak wyglądać. Regularnie ćwiczy i korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. W wywiadach często podkreśla, że "po prostu lubi dbać o siebie" i "doszła do takiego momentu, kiedy wie, że jest to kompatybilne z pewnością siebie".