W jednym z ostatnich odcinków "Warsaw Shore" uczestnik Maciej masturbował się przy śpiącej koleżance. Produkcja MTV nie zareagowała. Zrobiono to dopiero, gdy przez kilka dni pojawiały się liczne skargi od zniesmaczonych i zszokowanych widzów.

Scena z "Warsaw Shore" została usunięta

W drugim odcinku 15. sezonu "Warsaw Shore", emitowanego na MTV, pokazano, jak Maciej idzie do sypialni razem z nową uczestniczką Oliwią. Uczestnik zachęca ją do seksu, jednak ona nie na to ochoty i idzie spać. Gdy dziewczyna zasnęła, Maciej zaczął się przy niej masturbować.

Taki fragment pojawił się przedpremierowo na player.pl, gdzie można zobaczyć odcinki kilkanaście godzin przed telewizyjną emisją. Internauci nie wierzyli, że stacja nie dość, że nie zareagowała, to jeszcze udostępniła taką scenę w sieci.

A kiedy doczekamy się jakieś odpowiedzi ze strony MTV odnośnie zachowania Maćka w drugim odcinku? W internecie nic nie ginie. Jeśli myślicie, że jak zmienicie odcinek to nikt się nie dowie, na jakie ohydne zachowania dajecie przyzwolenie, to się grubo mylicie.

Pokazujecie, że nie ma przemocy, a tu taka obrzydliwa sytuacja i zero konsekwencji?!

Nawet nie wiedziałam, że odcinek zmieniony, bo widziałam na Playerze pierwotną wersję. W sumie nie wiem co gorsze - zachowanie Maćka czy to, że MTV to puściło! - czytamy w komentarzach na stronie programu.

Pytania w tej sprawie do biura prasowego polskiego oddziału ViacomCBS, nadawcy MTV, skierowała aktywistka Maja Staśko. Otrzymała odpowiedź i podzieliła się nią w sieci.

Usunęliśmy scenę z drugiego odcinka programu "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy" (sezon 15.), by móc dokładnie zbadać wszystkie okoliczności, dbając tym samym o komfort uczestników programu - przekazała osoba z biura prasowego.

Zastanawiamy się, czy to jednak nie stało się to za późno. Nie tylko usunięcie, ale i bardzo powolna reakcja ze strony stacji - promowanie takiego zachowania w telewizji to przyzwolenie. Rozrywka rozrywką, zarówno uczestnicy, jak i widzowie wiedzą, czego spodziewać się po takim formacie, ale zabawa przestaje być zabawą, gdy nie ma na nią zgody ze wszystkich stron. To w ogóle nie powinno zostać wyemitowane i mamy nadzieję, że uczestnik odpowie za swój czyn.

