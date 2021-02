Zbliża się tłusty czwartek. Jakie ceny u Magdy Gessler? Sprawdzamy. Nie jest najtaniej...

Magda Gessler jak co roku z okazji tłustego czwartku oferuje swoim klientom słodkie i puszyste pączki z różnymi nadzieniami. Już od kilku dni na Facebooku i Instagramie lokalu "U Fukiera" pojawiają się zdjęcia apetycznie wyglądających przysmaków. Oczywiście, słodkości sygnowane nazwiskiem Gessler mają swoją cenę. Ile kosztują?

Tłusty czwartek: Ile kosztują pączki od Magdy Gessler?

Pączki według Magdy Gessler to puszyste słodkości z nadzieniem. Obficie posypane słodkim pudrem lub polane lukrem na pewno sprawią, że wasz tłusty czwartek będzie nie tylko tłusty, ale i przesłodki.

Do tej pory na stronie "U Fukiera" są dostępne pączki w dwóch opcjach smakowych - z konfiturą malinową i wiśniową. Cena za słodycz z lokalu Gessler sięga aż ośmiu złotych. To sporo, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że w zwyczajnych piekarniach pączek kosztuje czasem nawet niewiele ponad złotówkę. To mimo wszystko i tak taniej, niż w zeszłym roku. Wtedy trzeba było zapłacić o złotówkę więcej, co zresztą nie przeszło bez uwagi fanów słodkości od Magdy Gessler, którzy byli oburzeni tak wysoką ceną.

Tłusty czwartek - kiedy kupić pączki Magdy Gessler?

W tym roku tłusty czwartek przypada na 11 lutego, co oznacza, że już w przeciągu dwóch tygodni warto zastanowić się nad zakupem słodkości u Magdy Gessler. Na stronie "U Fukiera" już od kilku dni jest dostępna oferta z oferowanymi słodkościami. Można składać zamówienia, które będą do odebrania w tłusty czwartek.

Pączki "U Fukiera" owiały sławą Warszawę. Puszyste, złociutkie, pełne nadzienia, oblane lukrem z białym rumem. Przyjmujemy już zamówienia na tłusty Czwartek - czytamy na stronie.

Skusicie się?