Agnieszka Włodarczyk kilka ostatnich miesięcy spędziła w Indonezji. Zatrzymała się u przyjaciół, którzy mieszkają na jednej z tamtejszych wysp. Aktorka chętnie relacjonowała na Instagramie, jak spędza tam czas oraz opisywała tamtejszą rzeczywistość. Towarzyszył jej ukochany Robert Karaś. Choć zapowiadała, że wrócą dopiero wtedy, kiedy sytuacja w kraju się unormuje, to jednak zatęskniła za domem i postanowiła wrócić do Polski.

Agnieszka Włodarczyk pokazała mieszkanie

Agnieszka szczerze przyznała, że zaczęło jej już brakować życia w kraju, naszych specjałów oraz własnego mieszkania. Jednak po powrocie spojrzała na nie bardziej krytycznie i uznała, że chce coś w nim zmienić. Zainspirował ją pobyt w Indonezji:

"Siedzę i siedzę, myślę i myślę" i zastanawiam się nad delikatną, albo też całkowitą zmianą wystroju wnętrza naszego domu. Zawsze po podróżach łapie mnie wena na zmiany - zaczęła wpis na Instagramie.

Swoje gniazdko urządzała sześć lat temu, przez ten czas jedynie przemalowała ściany na inny kolor. Wymieniła też słabe punkty wystroju:

Nigdy więcej białej podłogi, chyba że beton. Moją ciężko się czyści i wszystko na niej widać. Oprócz tego w szpilkach raczej nie powinno się chodzić, bo to miękka sosna, a prosić koleżanki o zdejmowanie szpilek na wejściu trochę wstyd - podkreśliła.

Po powrocie jedynie wniosła do środka stół ogrodowy teakowy oraz fotele rattanowe z ogródka, ale nie pasuje jej żyrandol. Miała nawet upatrzony, ale nie dała rady go przewieźć.

Chciałabym zamiast niego lampę z juki albo rattanową. Niestety, nie udało mi się jej zabrać na pokład samolotu, do którego i tak cud, że się zapakowałam po zakupach sukienkowych - ubolewa.

Na koniec zwróciła się do fanów z prośbą o pomoc i rady, co mogłaby zmienić w swoim mieszkaniu. Żeby ułatwić im zadanie, dodała kilka zdjęć. Możemy więc dzięki temu zobaczyć, jak urządziła swoje gniazdko. W salonie centralne miejsce zajmuje sporych rozmiarów kanapa w szarym odcieniu, na ścianach wiszą ramki. Pomieszczenie połączone jest z kuchnią, która jest nieco ukryta we wnęce. Zaletą mieszkania są duże okna, dzięki którym na pewno w pogodne dni jest jasno i słonecznie.

Oczywiście internauci nie zawiedli i podzielili się swoimi pomysłami. Doradzili aktorce, by zadbała o więcej zieleni (szczególnie, by kupiła bananowca), zamieniła szklany stolik kawowy na drewniany, a kanapę ozdobiła poduszkami. Oprócz tego uważają, że w oknach lepiej będą wyglądać firanki i zasłony niż same rolety.

A Wy co byście doradzili Agnieszce Włodarczyk?