26 stycznia to ważna data w życiu Wiktorii Gąsiewskiej. 15 lat temu na świat przyszła jej młodsza siostra, z którą jest bardzo związana. Aktorka zawsze stara się uczcić ten dzień. Tym razem na jej profilu na Instagramie pojawiło się wspólne zdjęcie z nastolatką oraz życzenia. Dołączyli się do nich internauci.

Wiktoria Gąsiewska świętuje urodziny siostry

Gąsiewska nie ukrywa, że jest bardzo związana ze swoim rodzeństwem. Na profilu aktorki często pojawia się jej starszy brat Mateusz, z którym podróżuje i spędza wakacje. Zawsze świetnie się razem bawią, czym chwalą się fanom. Oprócz niego Wiktoria ma młodszego brata, Oskara, oraz wspomnianą siostrę, Nicolę.

To właśnie jej urodziny świętowała gwiazda serialu "Rodzinka.pl". Życzyła Nicoli wszystkiego najlepszego oraz zwróciła się do niej ze słowami, że bardzo ją kocha.

Happy Birthday my Little Sis! #sweet15 #bday #sis #love - napisała aktorka po angielsku.

Do życzeń dołączyli się użytkownicy Instagrama:

Wszystkiego najlepszego.

Sto lat - piszą.

Wiktoria dodała też dwa zdjęcia, na których znalazła się z siostrą. Jedno z nich jest aktualne, drugie pochodzi z ich dzieciństwa. Fani aktorki zwrócili uwagę na łączące je podobieństwo.

Jaka podobna. Wszystkiego najlepszego.

Ale jesteście podobne! 100 lat.

Piękne z was siostry - komplementują.

Nicola jak na razie nie dołączyła do show-biznesu, jednak z jej profilu na Instagramie możemy się dowiedzieć, że już zatrudniła menedżera. Wiele więc wskazuje na to, że chciałaby pójść w ślady siostry. Jeśli to jest jej marzeniem, to życzymy jej tego! Wszystkiego najlepszego!