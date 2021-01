Nowy początek, nowa nadzieja. Nowa kolekcja Reserved 2021. Małgorzata Bela gwiazdą najnowszej kampanii

Najnowsza kolekcja Reserved nazywa się Age of Aquarius. Puntem wyjścia przy jej tworzeniu była legenda o rybaku i syrenie oraz zderzenie dwóch światów: eterycznego, niedosłownego i pragmatycznego, praktycznego. To historia, która jest pełna kontrastów i przyciągających się przeciwieństw. Bohaterką najnowszej kolekcji jest Małgorzata Bela, która już nie pierwszy raz współpracuje z marką.

Małgorzata Bela w najnowszej kampanii Reserved

Kolory dominujące w najnowszej kolekcji nawiązują do chłodnych nadmorskich krajobrazów, z mroźnym, błękitnym odcieniem wody i nieba, a także kredową barwą pisaku. Co poniektóre struktury wybranych materiałów mają odzwierciedlać cechy świata podwodnego, pereł, koralowców czy skał. W takiej estetyce powstały wygodne i funkcjonalne ubrania, pełne nowoczesnych rozwiązań i niekonwencjonalnych akcentów.

Małgorzata Bela Fot. Wunsche&Samsel / Reserved

To delikatne, choć praktyczne okrycia wierzchnie: inspirowany sztormiakiem jasnoniebieski płaszcz, waniliowa kangurka z kapturem czy kurtka typu shacket. Uzupełniają je spodnie, w tym ogrodniczki nawiązujące do wędkarskich spodni, z charakterystycznymi klamrami i przednią kieszenią. W przeciwwadze mamy niezwykle delikatne, ażurowe lub nawet transparentne romantyczne sukienki z marszczoną talią, spódnicę z szeroką falbaną, bluzkę z przeskalowanym, ozdobnym kołnierzem, oraz dopasowany golf, swoją fakturą przywołujący na myśl morską pianę. Całości dopełniają miękkie swetry i dzianinowe spodnie.

Małgorzata Bela Fot. Wunsche&Samsel / Reserved

Akcesoria zabierają nas w podróż do morskich głębin. Ręcznie pleciona perłowa torebka z wykończeniem w kształcie koralowców, ozdabiane perłami spinki do włosów i łańcuszek do okularów, jedwabna apaszka z autorskim deseniem zainspirowanym podmorskim światem manifestują środowisko syreny. Dopełnione są przedmiotami praktycznymi, takimi jak wysokie kalosze, buty trapery i torba w typie żeglarskiego worka w tonacji złamanej bieli.

Kolekcja będzie dostępna w wybranych salonach i sklepie online https://www.reserved.com/pl/pl/ od dnia 22.01.2021 r.