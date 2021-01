Ewa Farna należy do tej grupy gwiazd, które nie dążą za wszelką cenę do rozmiaru S. Piosenkarka może pochwalić się krągłymi kształtami, które bardzo jej pasują. Jednak w ostatnim czasie możemy zobaczyć, że nieco schudła. Na Instagramie pochwaliła się płaskim brzuchem.

Ewa Farna pokazuje płaski brzuch

Ewa udostępniła na swoim profilu trzy zdjęcia, które zrobiono jej w studiu nagraniowym. Poinformowała fanów, że podjęła kolejny projekt zawodowy. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że włączyła się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:

Dziś nagrywam wokale na nową płytę. Na ten etap cieszyłam się bardzo długo. Czy ktoś na nią czeka? A! Kto by chciał jej wysłuchać ze mną przedpremierowo, może licytować na WOŚP, bo to właśnie moja #rzeczodserca - zwróciła się do internautów.

Jednak to nie wszystko. To, co również zwraca uwagę, to sylwetka piosenkarki. Farna pozuje w dżinsach i luźnej koszuli, a na jednym z ujęć podniosła się ona do góry, odsłaniając brzuch artystki. Obserwatorzy zwrócili na to uwagę i zostawili wiele miłych słów:

Jaka piękna figura.

Seksi mama.

Pięknie Ewcia wyglądasz - piszą.

Ewa Farna pokazała metamorfozę swojego pokoju na poddaszu. Ze składziku stworzyła stylową przestrzeń

Jak Ewa Farna dba o siebie? Stara się prowadzić zdrowy tryb życia. Chodzi na długie spacery z psem, jeździ na rowerze. Praktycznie całkowicie zrezygnowała z jedzenia mięsa, a jej dieta opiera się głównie na warzywach.

Kilka razy podejmowała próby zrzucenia kilogramów, raz udało jej się pozbyć osiem. Mówiła, że czuła się wtedy lepiej i miała więcej energii. Jednak w wywiadach podkreśla, że nie wspiera szczupłości i woli być większa.