Modna innowacja, czyli Gabriella wierzy w siłę ekologii i stawia na pionierskie rozwiązania

Kolekcja now! to trzy uniwersalne modele rajstop, które nigdy nie wychodzą z mody, co Gabriella, jako marka od 25 lat produkująca rajstopy, pończochy i skarpetki damskie, wie najlepiej. Grubości – 20, 60 i 100 den, w matowej głębokiej czerni sprawdzą się w każdych okolicznościach. Komfort propozycji z nowej kolekcji, a także ich walory estetyczne nie odbiegają od tych dobrze już znanych rajstop najwyższej jakości. Łączenie klasyki z troską o środowisko nigdy nie było prostsze!

Moda lubi zmiany

Trendy zmieniają się z sezonu na sezon, lecz moda na ekologię nie jest już tylko chwilową tendencją, a koniecznym kierunkiem rozwoju branży. W procesie produkcyjnym nowej linii now! zużywa się 90 proc. mniej wody i emituje do atmosfery 80 proc. mniej CO2. Zrezygnowano także z etapu opierania przy produkcji większości rajstop, pończoch i skarpetek dotychczas produkowanych przez Gabriellę, co pozwoliło na oszczędność 40 proc. wody zużywanej w standardowym procesie produkcyjnym. Prezentując kolekcję now!, marka Gabriella daje namacalny przykład na to, że odpowiedzialność branży mody wobec środowiska staje się faktem.

Kolekcja now! to nie tylko innowacja w produkcji, ale także nowy sposób pakowania i wysyłki produktów. W opakowaniach rajstop z serii now! zrezygnowano z folii na rzecz jej biodegradowalnego zamiennika z PLA, czyli włókna z cukrów roślinnych. Papierowe elementy również są w pełni recyklingowalne i nadają się do przetworzenia. Ponadto, marka postanowiła pożegnać dotychczasowe foliopaki w wysyłce e-commerce. W zamian za to wprowadziła tekturowe pudełka. Dodatkowo, opakowania zostały wzbogacone o instrukcję, jak prawidłowo przygotować poszczególne ich części, by mogły zostać poddane procesowi recyklingu.

Wyprodukowane w Polsce

Milion par rajstop, pończoch i skarpetek damskich miesięcznie - marka Gabriella to polska, rodzinna firma z Łodzi sprzedająca swoje produkty w 50 krajach. Rozumiejąc potrzebę zmiany, podjęła próbę stworzenia alternatywnej kolekcji rajstop skoncentrowanej na dobru naszej planety, która jakością nie różni się od dotychczasowych propozycji. Produkty z serii now! zredefiniowały proces produkcji, a dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii marka Gabriella wyznaczyła nową jakość odpowiedzialnej mody.

Wprowadzając do oferty innowację, jaką jest now!, Gabriella zaczyna zmiany od siebie i zachęca klientki, by dokonując wyborów zakupowych, szukały produktów wyprodukowanych z dbałością o środowisko. – Wiele zależy od nas, jako firmy, ale najwięcej od klientek – to one, podczas zakupów, dają sygnał branży mody, na temat tego, że chcą zmiany jej oblicza na odpowiedzialne, zaangażowane na rzecz środowiska. Liczę na to, że z czasem now! będzie stanowiło główny asortyment Gabrielli” – mówi Sebastian Krajda, Brand Manager Gabrielli.

Dzięki linii now! rajstopy będą nie tylko twoim modnym dodatkiem, ale także manifestem świadomych wyborów modowych. Troska o środowisko nie musi oznaczać rezygnacji z nowoczesnej mody.

Now! to więcej niż rajstopy. To zobowiązanie marki Gabriella.