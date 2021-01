Małgorzata Rozenek przeszła samą siebie. Dodała zdjęcie z Henrykiem, a na pierwszym planie... pośladki

Małgorzata Rozenek od jakiegoś czasu przebywa na urlopie w Meksyku. Oczywiście towarzyszą jej bliscy, czyli mąż Radosław Majdan oraz synowie: Stanisław, Tadeusz i Henryk. Dwóch starszych uczy się zdalnie, dzięki czemu mogą bez problemu przebywać poza Polską bez zawalania szkoły. Prezenterka ciągle jest aktywna w mediach społecznościowych i dzieli się z fanami, co u nich słychać. Tym razem jednak pokazała aż za dużo.

Rozenek zwiedza ruiny, a fani patrzą na Henia. "Masakra, biedne dziecko"

Małgorzata Rozenek przekroczyła granicę dobrego smaku?

Rozenek w czerwcu urodziła trzecie dziecko. Szybko udało jej się wrócić do dawnej figury. Chętnie więc pokazuje zdjęcia w bikini i prezentuje swoje wdzięki. Teraz jednak przekroczyła granicę dobrego smaku. Dodała ujęcie, na którym bawi się z Henrykiem, który stał się już prawdziwą gwiazdą Instagrama. Tym razem mama unosi go do góry i całuje w policzek, a chłopiec radośnie się śmieje. I choć to on zdaniem Rozenek jest tu najważniejszy, to cała uwaga skupia się na pierwszym planie. Zdjęcie zrobione jest od dołu, więc wzrok od razu przyciągają pośladki Rozenek, które są dość mocno wyeksponowane.

#radość #miłość #wdzięczność - napisała.

I choć internauci zwrócili jej uwagę, że na pewno wszyscy będą komentować zdjęcie ze względu na pierwszy plan, to ona upiera się, że w ogóle jej o to nie chodziło.

Tu chodzi o Henrysia - tłumaczyła.

Faktycznie, większość komentarzy dotyczy jej pupy. Fani Małgorzaty podzielili się więc na dwie grupy: jedni uważają, że powinna się chwalić figurą, a drudzy wyrażają ulgę, że nie posiadają w rodzinnym albumie takiego zdjęcia.

Małgorzata Rozenek w bikini prezentuje sylwetkę po ciąży

A Wy jak uważacie?