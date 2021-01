Aleksandra Żebrowska przygotowała dla swoich obserwatorów na Instagramie Q&A. Ci wykorzystali okazję i pytali o to, co ich ciekawiło. Żona Michała Żebrowskiego podeszła do zabawy w swoim stylu, czyli nie bała się niewygodnych pytań, a na wiele z nich odpisywała z charakterystycznym dla siebie dystansem. Opublikowała też kilka zdjęć, których do tej pory nie widzieliśmy.

REKLAMA

Aleksandra Żebrowska pokazała odważne zdjęcie z czasów ciąży. Fanki przybiły jej piątkę

Zobacz wideo Żebrowscy tylko we dwoje

Aleksandra Żebrowska poprawiła biust?

Jedno z pytań dotyczyło tego, czy przeszła operację biustu. Nie wiemy, co kierowało autorem, jednak Żebrowska odpisała ze szczerością, przy okazji dodając świadomie wybrane zdjęcie:

Czy miałaś operację biustu? - dopytywał użytkownik Instagrama.

Jeszcze nie - zwróciła się do internauty.

Aleksandra Żebrowska Screen z Instagram.com/ olazebrowska

Kolejna internautka chciała poznać stanowisko żony Michała Żebrowskiego i zapytała, czy uważa, że mężczyźni zwracają uwagę na zmiany w ciele kobiety po porodzie. Aleksandra tak "nie sądzi". Opublikowała też ujęcie, na którym jest w bieliźnie i prezentuje ciążowe krągłości.

Aleksandra Żebrowska Screen z Instagram.com/ olazebrowska

Żebrowscy w sierpniu po raz trzeci zostali rodzicami. Na świecie pojawił się ich kolejny syn Feliks. Chłopiec często pojawia się na profilu na Instagramie swojej mamy. Aleksandra Żebrowska jest jedną z tych znanych kobiet, które pokazują różne oblicza ciąży i macierzyństwa oraz przedstawia, jak faktycznie wygląda rzeczywistość matek.

Aleksandra Żebrowska pokazała półnagie zdjęcie z czasów ciąży

Publikuje zdjęcia np. gdy jest w poplamionej koszulce, nie ukrywa blizny po cesarskim cięciu. Pod każdym z tych szczerych wpisów kobiety zostawiają wiele komentarzy, w których dziękują za ukazywanie prawdziwego życia.