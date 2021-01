W odcinku programu publicystycznego "W kontrze", który został wyemitowany na antenie TVP Info 3 stycznia, wydarzyło się coś, co komentujących internautów przyprawiło o ciarki żenady, a nawet "płacz olejem". Prowadzący, Jarosław Jakimowicz i Magdalena Ogórek, w pewnym momencie zatańczyli do najpopularniejszego utworu Modern Talking, "You're my heart, you're my soul". Wideo z dnia na dzień zyskuje na popularności, między innymi ze względu na słowa Jakimowicza o "niemieckich mediach".

Jarosław Jakimowicz i Magdalena Ogórek tańczą na antenie TVP Info

Trzeba przyznać, że widok tańczącej Magdaleny Ogórek u boku Jarosława Jakimowicza, który udawał, że gra na gitarze, jest niecodzienny. Prezenter Telewizji Polskiej rzucił ponadto hasłem, które mocno irytuje.

Już widzę, jak nas niemieckie media zaatakują - stwierdził Jakimowicz tuż po zakończeniu tańca.

Jarosław Jakimowicz pomylił się jednak. "Niemieckie media" nic nie wspominały o tanecznym występie, a zrobili to sami widzowie. Dopiero gdy na Twitterze pojawiło się wideo z programu, internauci stwierdzili, że to trochę nie na miejscu. W końcu to program informacyjny.

Ja udawałam, że gram na gitarze, gdy miałam 4 lata.

Trudno na to patrzeć bez zażenowania.

I na to idą pieniądze zamiast na leczenie - komentują internauci.

Całość możecie zobaczyć poniżej:

Jarosław Jakimowicz - kariera w TVP

Jarosław Jakimowicz w TVP pojawiał się najpierw jako ekspert, później jako prezenter. Program "W kontrze" prowadzi od sierpnia tego roku. Jakimowicz nie ukrywa swoich poglądów i poparcia dla Zjednoczonej Prawicy.