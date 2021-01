Anna Lewandowska należy do grona gwiazd, które chronią prywatność swoich dzieci. Choć Klara i Laura często pojawiają się na jej profilu na Instagramie, to zazwyczaj mama zakrywa ich twarze. Ostatnio jednak trenerka nieco poluzowała tę zasadę i coraz częściej możemy zobaczyć buzie dziewczynek, zwłaszcza starszej. Tak jest i tym razem.

Anna Lewandowska pokazała twarz Klary

"Lewa" dodała zdjęcie, na którym pozuje po wykonanym treningu. Przy okazji napisała dla obserwatorów "10 prostych zasad do zapamiętania na co dzień". Wymieniła tu m.in. systematyczne treningi, odpoczynek i odpowiednią regenerację oraz poleciła, by każdego dnia mówić komuś coś miłego. Jednak to, co znacznie bardziej przykuło uwagę obserwatorów, to prawie czteroletnia Klara. Dziewczynka pozuje w oddali i choć stoi tyłem do obiektywu, to możemy zobaczyć jej twarz. Wszystko przez to, że odbija się w lustrze.

Jak wspomnieliśmy, to kolejny raz, kiedy trenerka pokazała tak dużo. Pod koniec grudnia również razem ćwiczyły, a mama pochwaliła się wspólnym zdjęciem. Wtedy jednak Klara radośnie uśmiechała się do aparatu, ale Lewandowska zasłoniła jej twarz i wkleiła na nią emotkę w kształcie okularów.

Te gwiazdy nie pokazują twarzy dzieci

Do gwiazd, które nie pokazują twarzy dzieci, należy także m.in. Marina. Piosenkarka choć praktycznie każdego dnia dodaje materiały z synem, to do tej pory nie zdradziła, jak wygląda Liam. Jednak odpowiedziała fanom, że jest on połączeniem jej i męża, Wojciecha Szczęsnego, ale robił się coraz bardziej podobny do mamy. Oprócz nich do tej grupy należą także m.in. Małgorzata Kożuchowska, Joanna Koroniewska i Małgorzata Socha.

