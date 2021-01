Mateusz Borkowski "Big Boy" pokazał, jak jego ciało wygląda po odchudzaniu. Fani: Szokujesz i zadziwiasz

Mateusz Borkowski z programu "Googlebox. Przed telewizorem" ma za sobą walkę z nadwagą. Gwiazdor TTV zdecydował się zadbać o swoje zdrowie i dlatego przeszedł na dietę, zadbał o odpowiednią ilość aktywności fizycznej i przeszedł operację zmniejszenia żołądka. Dzięki temu Borkowski zrzucił ponad sto czterdzieści kilogramów. Od metamorfozy minęło już kilka miesięcy, a mężczyzna utrzymuje wagę i dba o siebie. Nic dziwnego, że teraz chwali się efektami swojej pracy. Na Instagramie właśnie opublikował zdjęcie, na którym widać, jak prezentuje się jego aktualna sylwetka.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Borkowski "Big Boy": Po metamorfozie mam większe powodzenie u kobiet

Vega i Kotońska zrzucili po 40 kilogramów, a Adele 45. Najbardziej zaskakuje Bomba

Mateusz Borkowski "Big Boy" pokazuje efekty odchudzania

Mateusz Borkowski na zakończenie roku 2020 zafundował sobie nowe, kolejne już, tatuaże na nogach. Gwiazdor nie pokazał, jak dokładnie prezentują się nowe "dziary". Na instagramowym zdjęciu widać jednak, że "Big Boy" ma na łydkach folie, które zabezpieczają świeże jeszcze tatuaże. To co jednak zwraca uwagę, to sylwetka Borkowskiego. Na fotografii doskonale widać, jak po odchudzaniu zmieniło się ciało celebryty.

"Gogglebox". Uczestnicy programu skrytykowali "Motel Polska" emitowany przez TVP

Fani komentują

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy z komplementami. Fani, mając w pamięci dawną sylwetkę Mateusza, byli pod wrażeniem tego, ile pracy gwiazdor włożył, by wyglądać, tak jak teraz. Pojawiły się też głosy, że zdjęcie jest piękne w swojej autentyczności - widać, że "Big Boy" nie retuszował go.

Szacun.

Jak ty mi imponujesz, to sobie nie wyobrażasz.

Szokujesz i zadziwiasz - pisali.

Tych ostatnich słów Borkowski nie pozostawił bez odpowiedz.

Zawsze - śmiał się.

Nam również nie pozostaje nic innego, jak pogratulować determinacji w pracy nad sobą.