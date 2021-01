Krzysztof Jackowski w "Dzień Dobry TVN" o 2021 roku. "Przeraża mnie ta sytuacja"

Krzysztof Jackowski - jeden z najbardziej znanych polskich jasnowidzów - tym razem został gościem śniadaniowego "Dzień Dobry TVN". Dorota Wellman i Marcin Prokop mieli bardzo niewyraźne miny, kiedy mówił im i widzom, że tak naprawdę musimy przygotować się na bardzo ciężkie czasy.

Krzysztof Jackowski o 2021 roku w "Dzień Dobry TVN"

Jasnowidz zasiadł w studio "DDTVN" razem z dwoma innymi osobami, które również zarabiają na życie przepowiadający przyszłość. Jednak jako jedyny nie miał dla nas dobrych wieści - konsekwentnie przepowiada wojnę.

Rok 2019 był ostatnim w miarę normalnym rokiem na świecie. Nazwąłem to "w miarę" normalnym. 2020 już taki nie był. (...) Krótko przed dużą wojną na świecie ludzie w Polsce i w Europie będą bali się oddychać. Boimy się oddechu - zauważył Jackowski, wskazując na operatorów w studio, stojących za kamerami z maseczkami na twarzach.

Mamy czas dziwny, uważam, że jest to początek czegoś, co można nazwać wojną - nawet, gdyby to mogła być wojna natury z człowiekiem. To jest wojna. Padają gospodarki, ministrowie, prezydenci się głowią, co zrobić z państwami, ludźmi, dziećmi... Ale to dopiero przed nami. To potrwa wszystko 3,5 roku. Rok mamy za sobą. 2,5 roku czeka nas poważnej sytuacji. Rzeczywistość, która zaistniała, przykleiła się do nas i ona potrwa z nami, robiąc nam wielką szkodę, naszej psychice i społecznie. Premier miał rację na początku pandemii, że rzeczywistość przed pandemią już nie wróci.

W kontrze do niego wypowiadali się pozostali eksperci od przyszłości. Ekspertka od horoskopów, również zaproszona do studia twierdzi, że walczyć będziemy, ale o wolność i powrót do normalności. Również gospodarka ma nie być w tak tragicznym stanie, jak to wygląda. Po restrykcjach rzucimy się w wolność i oryginalność, "każdy będzie chciał poszaleć, zaryzykować, zrobić coś, czego nie robił".

Krzysztof Jackowski najbliższą przyszłość widzi w czarnych barwach: W tym momencie żarty się kończą

Jako ostatni wypowiadał się numerolog i on również z optymizmem patrzył w przyszłość.

Krzysztof Jackowski ma na to krótką odpowiedź. W 2007 roku przewidywał kryzys bankowy i mówił to jako jedyny z "patrzących" w przyszłość osób... rok później wszyscy wiemy, co się działo.