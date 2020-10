W piątkowy wieczór na scenie "The Four" pojawi się odważna i pewna siebie Magdalena Krzemień. Zaśpiewa przebój Welshly Arms "Legendary". Podczas swojego występu uczestniczka udowodni jurorom, że scena to jej żywioł.

5 mat. prasowe Otwórz galerię Na Gazeta.pl