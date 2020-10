Bartosz i Anna Kurkowie wreszcie zamieszkali w swoim mieszkaniu w Japonii. "Po trzech i pół tygodnia tułania się"

Kilka tygodni temu Bartosz Kurek dołączył do drużyny Wolf Dogs Nagoja i tym samym wsparł ligę japońską. Kontrakt podpisał jeszcze przed wybuchem pandemii, jednak o jego transferze poinformowano dopiero latem. Od dawna chciał spróbować swoich sił w Japonii, dlatego bardzo się cieszy, że wreszcie spełniło się jego marzenie. Przed wyjazdem ożenił się z Anną Grejman, która teraz wyjechała razem z nim. Siatkarka chętnie relacjonuje na Instagramie, jak odnajdują się w tamtejszej rzeczywistości.

Bartosz i Anna Kurkowie w swoim mieszkaniu w Japonii

Kurkowie po przyjeździe do Japonii musieli przejść kwarantannę. Anna nie ukrywała, że ciężko ją znosili i mieli już dosyć zamknięcia. Jednak to już za nimi i mogą układać sobie życie za granicą. Siatkarka chętnie zwiedza kraj i pokazuje fanom, co ją w nim fascynuje. Teraz mają jednak prawdziwe powody do radości. Żona siatkarza pochwaliła się, że wreszcie zamieszkali w swoim mieszkaniu.

W końcu mieszkanko. Po trzech i pół tygodnia tułania się, mamy własny kąt, gdzie możemy walnąć się na kanapę i napić kawy z własnego kubka. I zjeść porządnie wysmażoną jajecznicę - opisała radość w swoim stylu.

Anna Kurek pokazała mieszkanie w Japonii Screen z Instagram.com/ grejmanka

Zarobki Kurka są owiane tajemnicą, jednak wiadomo, że japońskie klubu sowicie opłacają zawodników z innych krajów. Pojawiają się informacje, że jest najcenniejszym członkiem klubu. Mimo to mieszkanie urządzili dość skromnie, bez przesadnego luksusu. Na zdjęciu, jakie udostępniła Anna Kurek, widzimy, że w sypialni dominują jasne barwy. Znajduje się tu wygodne łóżko, szafka pod telewizor oraz stolik. Na podłodze położony jest dywan.

