Weronika Rosati zabrała córkę na farmę dyniową. Ela jeździła na kucyku i karmiła kozy. Ale wyrosła!

Weronika Rosati trzy lata temu została po raz pierwszy mamą. Na świecie pojawiła się jej córka Elizabeth, której ojcem jest były partner aktorki, ortopeda Robert Śmigielski. Dziewczynka na co dzień znajduje się pod opieką mamy, która dba, by niczego jej nie brakowało. Dzielą życie między dwa kraje - mieszkają w Los Angeles, ale często odwiedzają Polskę. Aktualnie przebywają w Stanach Zjednoczonych, gdzie starają się jak najlepiej organizować czas.

Weronika Rosati z córką

Rosati niedawno zabrała córkę na farmę dyniową. Na Instagramie pokazała zdjęcia oraz nagrania. Aktorka i Ela świetnie spędziły tam czas. Karmiły kozy, bawiły się ze świnkami. Trzylatka jeździła też na kucyku. Ależ ona jest już duża!

Weekend na farmie dyniowej. Każda minuta, jaką tam spędziłyśmy, była wyjątkowa. Ela długo dyskutowała ze świnkami na temat Świnki Peppy, ujeżdżała kucyka jak John Wayne i została zaklinaczką kóz Wesołego Halloween - napisała szczęśliwa mama.

Jednak to, co zwraca uwagę, to stylizacje, jakie wybrały. Weronika miała na sobie jasny, wygodny komplet, do którego dobrała klapki oraz czarny plecach. Ela również ubrana była bardzo stylowo - mama wybrała dla niej luźny sweter, beżowe spodnie oraz sandałki. Internauci zostawili wiele miłych słów pod ich adresem:

Weronika do tej pory nie pokazała jednak twarzy córki. Aktorka należy do tej grupy znanych osób, które chronią prywatność dzieci. Oprócz niej takie podejście mają m.in. Anna i Robert Lewandowscy, Marina i Wojciech Szczęśni czy Paulina Sykut.