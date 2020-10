Cezary Kucharski współpracował z Robertem Lewandowskim przez 10 lat. To właśnie za jego sprawą Polak miał trafić z Borussii Dortmund do Bayernu Monachium, co otworzyło mu drzwi do wielkiej kariery i pieniędzy. Ostatecznie jednak, choć nic nie wskazywało na nieporozumienia pomiędzy panami, piłkarz zdecydował zrezygnować z pomocy menedżera. Cezary Kucharski najwyraźniej poczuł się dotknięty zwolnieniem, ponieważ po rozwiązaniu umowy ochoczo opowiadał o "mrocznych" kulisach pracy z Lewandowskim.

Adwokat Roberta Lewandowskiego złożył doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Chodzi o szantaż

Okazuje się, że konflikt Roberta Lewandowskiego i Cezarego Kucharskiego trwa. Jak dowiedział się "Die Welt", adwokat piłkarza złożył doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez byłego menedżera. Jak podaje niemiecki dziennik, Cezary Kucharski miał szantażować Roberta Lewandowskiego i wymuszać na nim pieniądze w zamian za milczenie w sprawie rzekomych nadużyć finansowych. Były menedżer piłkarza twierdzi, że "Lewy" miał oszukiwać niemiecką skarbówkę.

Ponadto kilka tygodni temu "Der Spiegel" poinformował, że dziennikarze dotarli do dokumentów firmy Lewandowskiego, z których wynika, że piłkarz miał sfałszować datę podpisania umowy, aby uniknąć płacenia gigantycznego podatku:

Gazeta podobno dotarła do wewnętrznych dokumentów firmy Lewandowski RL Management. Dokument posiada datę 1 kwietnia 2008 roku. Wtedy Robert miał za 14 tys. euro przekazać Kucharskiemu cały dochód z umów sponsorskich do 2030 roku. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że umowa w rzeczywistości mogła zostać podpisana jesienią 2014 roku, ale celowo wpisano wcześniejszą datę. To miało pozwolić uniknąć wielomilionowego podatku - czytamy.

Zdaniem adwokata Roberta Lewandowskiego piłkarz był szantażowany przez byłego menedżera. Cezary Kucharski miał obiecywać zawodnikowi Bayernu Monachium milczenie, w zamian jednak miał oczekiwać zapłaty. Prawnik piłkarza złożył doniesienie o popełnieniu przestępstwa, a informacje te potwierdziła prokuratura.

Dodatkowo adwokat męża Anny Lewandowskiej sugeruje, że "Der Spiegel' padł ofiarą ustawki. Ponoć Cezary Kucharski miał kontaktować się z dziennikarzem tygodnika, Rafaelem Buschmannem, którego poinformował o nadużyciach finansowych najlepszego napastnika w kraju. Kucharski miał używać tego argumentu jako karty przetargowej i szantażować Roberta, że jeśli ten nie zapłaci mu za milczenie, "Der Spiegel" opisze, jak Lewandowski unikał podatków, co zaszkodzi nie tylko jemu, ale i całej jego rodzinie.

Przypomnijmy, że Cezary Kucharski domaga się od Roberta Lewandowskiego odszkodowania w wysokości 39 milionów złotych.