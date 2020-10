Anna Ryśnik, znana jako Duża Ania z "Warsaw Shore" lub jako Anya Lynx na Instagramie, zrezygnowała w uczestnictwa w programie w 2016 roku. Powodem były liczne konflikty i brak zrozumienia - głównie ze strony innych dziewczyn. Ryśnik bardzo zmieniła się od tego czasu. Zdecydowała się na adopcję na odległość, czym pochwaliła się w mediach społecznościowych, a w rozmowie na vlogu Jakuba "Ptysia" Henke - innego uczestnika "Warsaw Shore" - wyznała, że zajęła się organizowaniem swojego życia w bardziej stabilny sposób. Ania dodała także, że udało jej się zwiedzić Polskę dzięki licznym podróżom. Trzeba przyznać, że obecnie wygląda na kobietę bardzo zadowoloną z życia.

Duża Ania zmieniła fryzurę. Internauci zachwyceni

Teraz metamorfozie uległy włosy byłej uczestniczki "Warsaw Shore". Post z nową fryzurą Anna opatrzyła podpisem:

Co tu się... co Wy na to? Ogromne podziękowania za fenomenalną metamorfozę dla @tomaszpochopien_atelier

W licznych komentarzach Internauci prześcigają się w komplementach:

Najlepszy z możliwych wyborów w tym sezonie.

Dla mnie bomba! Ładnemu we wszystkim ładnie.

Grzywka dodaje ci uroku

- piszą użytkownicy serwisu Instagram. Nie jest to jedyny post z nową fryzurą: Anna dodała jeszcze kilka zdjęć, które spotkały się z podobnie pozytywnym odbiorem. Wygląda na to, że przemiana Ryśnik przypadła jej fanom do gustu.

Nie jest to jedyna modyfikacja wyglądu byłej uczestniczki "Warsaw Shore". Celebrytka powiększyła sobie usta oraz piersi, czym chwaliła się w mediach społecznościowych.