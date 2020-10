Wiktoria Gąsiewska zadebiutowała na ekranie w wieku 6 lat. Do najpopularniejszych jej ról z tamtego okresu zalicza się tę z "Plebanii" czy "Katynia" Andrzeja Wajdy. Szeroką rozpoznawalność zapewnił jej jednak angaż w serialu "Rodzinka.pl". W tym roku na Netfliksie pojawił się slasher "W lesie nie zaśnie nikt", w którym wystąpiła razem z Julią Wieniawą. Gąsiewska nie ogranicza się jednak tylko do aktorstwa - próbuje swoich sił w udziale w sesjach zdjęciowych. Wiktoria jest także aktywną użytkowniczką portali społecznościowych, gdzie czasem publikuje odważne zdjęcie, o których co jakiś czas piszemy.

Wiktoria Gąsiewska zaszalała ze stylizacją

Wiktoria Gąsiewska - nowa fryzura

Tym razem młoda aktorka zdecydowała się na zmianę fryzury. Cały proces relacjonowała na Instastories - widzimy tam najpierw mycie głowy, podczas którego gwiazda bawi się z psem. Później natomiast Wiktoria zaprezentowała grzywkę:

Cześć kochani, jestem u Łukiego, robimy włosy już od czterech godzin. I tak nas fantazja poniosła, sama nie wiem, czy to była dobra decyzja, ale czułam, że muszę coś zmienić - relacjonuje aktorka

Gąsiewska zdecydowała się na grzywkę, ale resztę włosów pozostawiła bez zmian - nadal cieszy się długimi falami. Wydaje się być zadowolona z nowej fryzury, ponieważ tańczy i śpiewa na fotelu.

Od dzisiaj nowa ja! Dajcie znać, jak wam się podoba - dodała Gąsiewska

Sam Łukasz Urbański - fryzjer gwiazd, odpowiedzialny za nową fryzurę aktorki - wstawił na swoje story ankietę, w której można zagłosować, czy nowy wizerunek aktorki się nam podoba.

Przypomina Wam kogoś w tej fryzurze? Nam Marcelinę Zawadzką.