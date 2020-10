Julia Wieniawa nie może narzekać na nudę - nie dość, że wraz z tanecznym partnerem Stefano Terrazzino doszła do finału "Tańca z gwiazdami", to pracuje również na planie ekranizacji "Chłopów". Za film odpowiedzialni są twórcy hitu "Twój Vincent", a sam projekt również tworzony będzie techniką animacji malarskiej. Wieniawa już wcześniej wrzucała do sieci zdjęcia w charakteryzacji z filmu. Jej wizerunek pojawił się także na fotografiach udostępnionych przez reżyserkę, Dorotę Kobielę. Jako chłopka w otoczeniu ziemniaków młoda aktorka była tam nie do poznania. Teraz możemy zobaczyć kolejną fotkę z planu.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Julia Wieniawa tańczy do hitu Rihanny, a fani zauważają: Połowy Ciebie nie ma. Szczuplutka jak igiełka

Julia Wieniawa bez makijażu na planie "Chłopów"

Na Instagramie aktorki pojawiło się nowe zdjęcie z planu nadchodzącej produkcji.

Taka mała zmiana tematu...- czytamy pod najnowszą fotką.

Julia Wieniawa i "Chłopi" - opinie Internautów

Internauci są zachwyceni klimatem zdjęcia.

Ładna i ciekawa sceneria, już nie mogę się doczekać efektów, naprawdę! - czytamy w komentarzach.

Sielsko - dodała Weronika Rosati.

Nie wszyscy podzielają jednak ten entuzjazm. Pojawiły się negatywne opinie dotyczące makijażu i charakteryzacji - a raczej ich braku.

Trochę za bardzo zadbana. Powinnaś być bardziej jak na tamtą epokę ucharakteryzowana - pisze jedna z internautek.

Julia Wieniawa nie czekała długo z odpowiedzią.

Nie mam tu makijażu zupełnie. Ale i tak wszystko będzie malowane jak w filmie „Twój Vincent”, wiec wiadomo, ze wszystko zostanie udoskonalone- odparła gwiazda.

Przypominamy, że to nie pierwszy projekt, w którym Wieniawa zajmuje się klasyką literatury - ostatnio wzięła udział w audioserialu na podstawie "Lalki" Bolesława Prusawi, gdzie wcieliła się w rolę Izabeli Łęckiej. Co więcej, zaczęła karierę teatralną, grając w spektaklu "Dom lalki - część druga". Czekacie na jej aktorskie popisy w "Chłopach"?

ZOBACZ TEŻ: Kuba Wojewódzki z tupetem powtarzał przy Królikowskim "Wieniawa". Udana prowokacja? Aktor milczał, ale zobaczcie jego minę