Maria Sadowska udostępniła utwór, który był jej przysięgą małżeńską. Po raz pierwszy zaśpiewała go na swoim ślubie

Maria Sadowska wraca z płytą "Początek nocy". Artystka po sześciu latach od ostatniego wydawnictwa zdecydowała się nagrać album, który łączy wszystkie gatunki, w jakich się do tej pory poruszała. Swoje muzyczne doświadczenia i fascynacje zamknęła w płycie z piosenkami o miłości. I tak zabiera nas w "Początek nocy", gdzie będzie zarówno rozrywkowo i tanecznie ("Sen"), ale też melancholijnie i wzruszająco ("Wolno umierać"), tak jak to różnie nocą bywa...

Niemniej największą ozdobą nowej płyty jest bez wątpienia jedyny taki duet - "Kocham Cię" zaśpiewany z Kayah. Za utworem stoi znacząca historia - "Kocham Cię" to utwór napisany przez Marię dla jej męża jako przysięga małżeńska. Po raz pierwszy wokalistka zaśpiewała go na swoim ślubie, na którym gościła m.in. Kayah. Piosenka tak bardzo spodobała się Kayah, że poprosiła Marię, żeby przedpremierowo wykonała ją akustycznie w jej audycji "Tu i teraz". A od tego był już mały krok do duetu, który artystki zdecydowały się nagrać.

Dopełnieniem całości jest piękny, pełen symboli teledysk wyreżyserowany przez Olgę Czyżykiewicz.

Teledysk można zobaczyć poniżej: