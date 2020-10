CCC odpowiada na zachodzące w preferencjach zakupowych Klientów zmiany i sięga po najnowsze technologie. Wszystko po to, aby na każdym etapie zagwarantować im najlepsze doświadczenie kontaktu z marką. Tym samym salon CCC może być wszędzie, na przykład... na kanapie w domu każdego z Klientów.

Jedną z innowacyjnych nowości jest dostępna w aplikacji CCC usługa Visual Search. Pozwala ona na błyskawiczne wyszukanie interesującego nas produktu na podstawie... zdjęcia podobnego buta. Tym samym natychmiast odnajdziemy naszego faworyta, a także cały szereg podobnych do niego modeli.

Visual Search funkcjonuje również w ramach CCC.eu i Chatbota. To swoisty wirtualny doradca, który odpowie na najważniejsze pytania Klienta, a także przedstawi zbiór spersonalizowanych rekomendacji produktowych. Wystarczy określić podstawowe cechy poszukiwanego modelu buta. Co ciekawe, w najbliższym czasie CCC ogłosi konkurs, w którym sympatycy marki wybiorą imię dla Chatbota!

CCC Materiały prasowe

Kolejną z nowości jest Voice Bot na Infolinii CCC, z którym Klienci średnio łączą się jednego dnia aż 100 razy. Wydłuża on pracę telefonicznego asystenta do 24 godzin na dobę, odpowiadając na podstawowe pytania Klientów, na przykład o status zamówienia.

A skoro jesteśmy już przy bliższym poznaniu, to warto wspomnieć o wprowadzanym właśnie narzędziu o roboczej nazwie "modowy Tinder". Podobnie jak w najpopularniejszej aplikacji randkowej na świecie, tutaj także przeglądamy profile, z tą różnicą, że są to karty produktów. Oceniamy w systemie "hot" lub "not", a narzędzie uczy się naszych preferencji, aby w przyszłości precyzyjnie przygotować rekomendacje i spersonalizowane listy zakupów.

Nie oznacza to jednak, że cały proces zakupowy musi odbyć się online. W przypadku, gdy w sklepie stacjonarnym nie ma pożądanego przez Klienta rozmiaru danego buta, może on - przy pomocy aplikacji CCC - zeskanować etykietę produktu i samodzielnie sprawdzić jego dostępność w innych, okolicznych sklepach stacjonarnych. W tym momencie może także dokonać zakupu w ramach aplikacji mobilnej, z szybką i darmową dostawą do paczkomatów InPost, możliwą nawet w niedziele. Zakupy w CCC jeszcze nigdy nie były tak komfortowe!