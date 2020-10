Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski do samego końca trzymali wiadomość o ślubie w tajemnicy. Dopiero, gdy powiedzieli sobie "tak", pochwalili się radosną nowiną na Instagramie. Pierwszy zrobił to podróżnik, który opublikował ich wspólne zdjęcie, na którym prezentują obrączki. Teraz coraz więcej szczegółów dociera do mediów.

Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski wzięli ślub

Do tej pory dowiedzieliśmy się, że pobrali się w klimatycznym domu weselnym pod Warszawą. Goście młodej pary bawili się podobno do rana w "odnowionej stodole". Budynek był udekorowany w środku girlandami i światłami. Podobnych ozdób nie zabrakło także w ogrodzie. Miejsce to nazywa się "Cicha 23" i jest dość popularne wśród gwiazd. To tu baby shower robiła Maffashion. Bez wątpienia jest bardzo klimatycznie. Ośrodek położony jest wśród zieleni, wydzielono tu kilka stref. Jest miejsce do tańca i odpoczynku. Wszystko przystrojone jest kwiatami i roślinami. Na terenie posiadłości znajduje się także m.in. drewniany domek, w którym państwo młodzi mogą się przygotować do ceremonii. Idealnie wpisuje się w tamtejszy krajobraz. Każda para, która bierze ślub w tym domu weselnym, przechodzi przez bramkę, wykonaną z drewna i starych drzwi. Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii.

Zobacz wideo Są dobrani idealnie!

Wojciechowska i Kossakowski udostępniają coraz więcej zdjęć z tego pięknego dnia. Podróżniczka dodała efekty sesji zdjęciowej, na których zaprezentowała w całości suknię ślubną. Wyglądała skromnie, ale bardzo elegancko. Dzięki krótkiemu filmikowi możemy też podejrzeć, jak wyszedł im pierwszy taniec. Nie da się nie zauważyć, że są bardzo szczęśliwi, a ceremonia odbyła się tak, jak sobie wymarzyli.