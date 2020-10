Kylie Jenner pochwaliła się swoim prywatnym samolotem. Niezłe wnętrze! Luksusy jak w jej willi

Kylie Jenner zbiła prawdziwy majątek, a jej fortunę szacuje się na ponad 900 milionów dolarów. Największy przychód zapewniła jej firma Kylie Cosmetics. Oprócz tego posiada wpływy z m.in. reality show "Z kamerą u Kardashianów" oraz z Instagrama (za jeden wpis inkasuje ponad milion dolarów).

Kylie Jenner w prywatnym odrzutowcu

23-latka inwestuje pieniądze w nieruchomości, jest właścicielką kilku domów. Niedawno kupiła nową posiadłość za ok. 36,5 miliona dolarów. Ma ona prawie 1400 metrów kwadratowych i wyposażona jest we wszelkie możliwe udogodnienia. Znajduje się tu m.in. siłownia, gigantyczne domowe kino i sale gier. Jenner ma także swój prywatny odrzutowiec! Na zdjęciu, jakie dodała, widzimy, że dominuje w nim biel. W tym kolorze jest podłoga, wygodne fotele oraz meble. Nie brakuje też drewnianych dodatków. W wyposażeniu znajduje się także telewizor, na którym wyświetla się jej imię oraz barek. Panują tu prawdziwe luksusy.

Kylie jest najbogatszą osobą z rodziny Kardashian-Jenner. Jej bliscy są za nią daleko w tyle. Na drugim miejscu znajduje się Kim, której majątek oszacowany jest na ok. 350 milionów dolarów. Trzecia pozycja należy do Kris, która na córkach zarobiła 91 milionów dolarów. Później na liście plasują się Khloe (ok. 50 milionów dolarów) oraz Kourtney (35 milionów dolarów).

Nie wiadomo jednak, ile tak naprawdę wynosi majątek Kendall. Źródła podają różnie. Według niektórych jej fortuna warta jest ok. 19 milionów dolarów, inni wyceniają ją nawet na 45 milionów. Jak widać dane są bardzo rozbieżne.