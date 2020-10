W środę Katarzyna Cichopek świętowała 38. urodziny. Aktorka ten dzień spędziła w towarzystwie najbliższych, czyli męża Marcina Hakiela oraz dzieci: 11-letniego Adama i 6-letniej Heleny. Po zdjęciu, które dodała na Instagramie, widać, że bawili się świetnie.

Katarzyna Cichopek z dziećmi i mężem

Cichopek przez długi czas należała do tej grupy gwiazd, które chronią prywatność dzieci. Przez lata nie pokazywała ich na Instagramie, a jeśli już dodawała zdjęcia Adama i Heleny, to zasłaniała im twarze. Jednak od jakiegoś czasu chętniej się nimi chwali i pokazuje coraz więcej. Tak właśnie zrobiła z okazji swoich urodzin. Na zdjęciu, które dodała, stoi w środku. Z jednej strony pozuje Marcin Hakiel, z drugiej syn aktorki, a przed nim stoi siostra. Cichopek pokazała ich buzie. Internauci doszukują się podobieństwa do znanych rodziców:

Córcia wykapana mama, a syn to cały tata. Super rodzinka! - uważają niektórzy.

W komentarzach posypały się także życzenia z okazji 38. urodzin gwiazdy TVP. Wielu z nich wyraża sympatię, jaką darzą aktorkę. Uważają, że jest najlepszą prowadzącą "Pytania na śniadanie" i to ze względu na nią oglądają ten program.

Kochana! Takiego uśmiechu co dnia.

Wszystkiego najlepszego, spełnienia wszelkich marzeń i planów. Kocham oglądać "Pytanie na śniadanie" z pani udziałem. Miła, ciepła, mająca wiedzę w każdej dziedzinie. Niesamowita energia.

Kasiu, z okazji urodzin życzymy szczęścia, zdrowia i sił, powodzenia w pracy i całym życiu, spełnienia najskrytszych marzeń oraz wszelkiej pomyślności - piszą fani.

My również dołączamy się do życzeń!