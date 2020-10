Maffashion współpracuje z Allegro w ramach promocji festiwalu zakupowego Allegro Smart! Week

Julia Kuczyńska, znana jako Maffashion, to jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce. Zasłynęła z prowadzenia modowego bloga, a aktualnie jej aktywność w mediach społecznościowych wykracza ponad branże fashion. Julia jest zaangażowana społecznie i otwarcie wyraża swoje poglądy. Od niedawna pełni również rolę mamy.

Maffashion łączy siły z Allegro

Allegro Smart! Week to największy festiwal promocji, skierowany do posiadaczy programu lojalnościowego Allegro Smart!, który wystartował w poniedziałek i potrwa do końca tygodnia. Na konsumentów czekają tysiące ofert ze wszystkich kategorii dostępnych na Allegro w promocyjnych cenach obniżonych nawet do -70% oraz darmową dostawą w ramach usługi Allegro Smart! To doskonały pretekst do tego, żeby wziąć udział w wydarzeniu i zacząć oszczędzać!

Julia rozpoczęła już promocję Allegro Smart! Week na swoim Instagramie. W formie postów i InstaStories Maffashion pokazuje jakie produkty domowe i te przydatne młodym mamom można zakupić podczas tego festiwalu zakupowego, a także co zrobić, by zdobyć je po najkorzystniejszej cenie.

Allegro przy różnych okazjach nawiązuje współprace z influecnerami i celebrytami. Tegoroczną edycję Allegro Smart Week, obok Maffashion, promują także: Małgorzatą Rozenek-Majdan z Radosławem Majdanem, Ciocia LieStyle oraz TikTokerki: Maria Jeleniewska, najbardziej zasięgowa Polka na tej platformie oraz Joanna Kołodziejska.