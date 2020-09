Po burzliwym rozwodzie Piotr Żyła ułożył sobie życie i spotyka się z Marceliną Ziętek. Pojawiły się nawet plotki, że skoczek oświadczył się gwieździe "19 plus". Wygląda na to, że była żona sportowca, Justyna Żyła również ruszyła na przód. Kobieta od kilku tygodni na Instagramie sugeruje swoim obserwatorom, że ma nowego partnera. Póki co o tajemniczym mężczyźnie niewiele wiadomo. Teraz jednak celebrytka pochwaliła się zdjęciem, na którym pozuje u boku ukochanego.

Justyna Żyła z nowym partnerem

Justyna Żyła już jakiś czas temu zrelacjonowała na Instagramie swoją randkę. Pokazała ujęcia z romantycznego spotkania, a nawet kadry z łóżka. Niedługo później pochwaliła się, że ona i tajemniczy "A". wybrali się na wspólną wycieczkę. Wtedy nie pokazała tożsamości nowego ukochanego, wbiła za to szpilę byłemu mężowi.

Teraz jednak celebrytka na Instagramie coraz śmielej chwali się chwilami się nowym partnerem. Na jej InstaStories pojawiło się wszak sefie, na którym pozuje u boku mężczyzny. Żyła podpisała je literą A., nawiązując w ten sposób do imienia wybranka. Nie zabrakło też emotikon z sercami. Na tym jednak czułości nie koniec. Pod fotografią znalazły się też słowa:

Miłość rośnie wokół nas.

To oczywiście cytat z niezwykle romantycznego utworu z bajki "Król Lew".

Justyna Żyła Fot. Instagram/justynazyla

Myślicie, że Justyna Żyła jest naprawdę zakochana? Jeśli tak, to może dzięki nowemu uczuciu powstrzyma się od kolejnych kąśliwych uwag w stosunku do byłego męża. W końcu miłość odmienia człowieka.