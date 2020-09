Maja Hyży urodziła córeczkę Antosię w lipcu 2020. Piosenkarka jest już mamą bliźniaków, którzy obecnie mają po osiem lat. Była uczestniczka programu "X Factor" od końca zeszłego roku spotyka się z nowym partnerem, który okazał się jej sąsiadem. Jego zdjęciami pochwaliła się w mediach społecznościowych w listopadzie, natomiast po kilku miesiącach ogłosiła, że jest w ciąży. Obecnie cieszy się udanym życiem rodzinnym, a na Instagramie chętnie dzieli się zdjęciami najmłodszego dziecka.

Tym razem Hyży wybrała się z córką na spacer wśród zieleni, co stało się okazją do zaprezentowania nowego wózka. Piosenkarka postawiła na florystyczne motywy - róże na czarnym tle.

Zachwyt Internautów

Internauci prześcigają się w zachwytach nad wózkiem:

Piękny jest ten wózek.

Wózek to sztos! Cudo.

Przepiękny - czytamy.

Instagramowicze pokochali również niebieski dres, w który ubrana jest piosenkarka. Najwidoczniej modny styl tie-dye przyjął się w Polsce - wiele użytkowniczek prosi o link do kompletu. Niektórzy komentują również samo zdjęcie, pojawiły się komplementy pod adresem soczystej zieleni.

Ceny wózków

Hyży oznaczyła w poście firmę, dlatego wiemy, że zdecydowała się na wózek Cybex Global. Ten konkretny model kosztuje ok. 2500 złotych. Drogo? Wręcz przeciwnie, ta cena jest dosyć przystępna w porównaniu z innymi pojazdami dzieci znanych rodziców. Przypominamy, że wśród gwiazd zdarzają się wózki za ponad 20 tys. złotych, a także takie robione na zamówienie. Natalia Siwiec na przykład zapłaciła za pojazd dla córki Mii ok. 12 tysięcy złotych, natomiast Izabela Janachowska - ok. 20 tysięcy złotych za ręcznie robiony wózek marki Silvercross UK.