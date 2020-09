W marcu Martyna Gliwińska powitała na świecie swoje pierwsze dziecko. Ojcem Kazika jest jej były partner, Jarosław Bieniuk. Były piłkarz dba o to, żeby uczestniczyć w życiu syna oraz żeby miał on kontakt ze starszym rodzeństwem. Oliwia, Szymon oraz Jaś poznali brata i nie ukrywają, że cieszą się z jego przyjścia na świat. Maluch rośnie jak na drożdżach a dumna mama chętnie pokazuje jego zdjęcia na Instagramie.

Martyna Gliwińska z synem

Mama zabrała Kazika do restauracji, gdzie osoba, która im towarzyszyła, wykonała serię zdjęć. Martyna z czułością przytulała syna, który jak zawodowiec wdzięczył się do aparatu i uśmiechał się patrząc w obiektyw. Uwagę zwrócili na to internauci, którzy stwierdzili, że "już pozuje i uwodzi kobiety". W komentarzach pojawiły się także opinie, do kogo chłopiec jest bardziej podobny. Są one praktycznie jednoznaczne:

Oczy mamy

Ale podobny do pani.

Cała mama - piszą.

Wiele wskazuje na to, że Gliwińska samotnie wychowuje syna, choć może liczyć w każdej chwili na pomoc Bieniuka. Byli partnerzy nie wrócili do siebie, ale łączy ich miłość do dziecka. Informator zdradził w rozmowie z Plotkiem, że raczej nie odbudują już relacji, a były piłkarz jest otwarty na nową osobę, z którą mógłby związać się na poważnie. Martyna do tej pory ma także świetny kontakt z córką i synami byłego ukochanego, którymi opiekowała się po śmierci Anny Przybylskiej. Oliwia nie ukrywa, że bardzo ją lubi, ale szanuje decyzję ojca. Uważa, że ma prawo do swoich wyborów, a ona nie może kazać mu z kimś być. Więcej przeczytacie TUTAJ.