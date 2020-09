Shakira to bez wątpienia jedna z najbardziej lubianych gwiazd. Nie wstydzi się pokazywać w naturalnej wersji, nie przesadza z wizerunkiem scenicznym. Od lat tworzy szczęśliwy związek z piłkarzem FC Barcelona, Gerardem Pique. Wspólnie wychowują dwóch synów: siedmioletniego Milana i pięcioletniego Sashę. Piosenkarka niedawno pochwaliła się, że starszy z nich uwielbia modę i zrobił dla niej koszulkę. Jak widać po najnowszym poście Shakiry, talent odziedziczył właśnie po niej.

Shakira zaprojektowała strój kąpielowy

Shakira pozuje na plaży, a w tle widać piękne morze. Ubrana jest w dwuczęściowy strój kąpielowy w kolorze lawendowym. O ile góra jest dość klasyczna, tak dół zwraca uwagę. Zamiast gładkiego materiału znalazły się frędzle. Jak dowiadujemy się z wpisu, jest to autorski projekt gwiazdy. W komentarzach fani zachwycają się strojem, który przypadł im do gustu.

Oto nowy kostium kąpielowy, który zaprojektowałam, a zrobił go dla mnie mój przyjaciel Bego. Zawsze muszę tworzyć własne na lato! - napisała.

Kolumbijska piosenkarka to oczywiście niepierwsza gwiazda, która zajęła się projektowaniem strojów kąpielowych. Do tej grupy należy m.in. Selena Gomez, której linia została stworzona dla konkretnej grupy docelowej - mianowicie dziewczyn po przeszczepie nerki. Za to kolekcję dla kobiet plus size wypuściła Ashley Graham. Modelka zaprezentowała modele wyjątkowo skąpe, w których można się opalać, oraz wyszczuplające kostiumy jednoczęściowe. Znajdziemy także linie polskich celebrytek. Jessica Mercedes trzy lata temu zaprezentowała swoje projekty. Niektóre z nich podzieliły fanów, o czym możecie przeczytać TUTAJ.