We wtorek odbyła się impreza branżowa, na której zjawił się dosłownie tłum gwiazd. Małgorzata Rozenek wyglądała bardzo elegancko i z klasą, Maja HyżyWiktoria Gąsiewska odsłoniła brzuch. Oprócz nich bawili się na przyjęciu m.in. Anna Dereszowska, Antek Królikowski z dziewczyną Joanną Opozdą oraz Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski. Znacznie później na czerwonym dywanie pozowała Anna Mucha. I to ona skradła show.

Anna Mucha na czerwonym dywanie

Mucha wybrała bowiem bardzo odważną stylizację. Założyła czarną bluzkę z długim rękawem, skórzaną spódnicę oraz buty na obcasie. Gwiazda podkreśliła swoje kształty mocno wyciętym dekoltem. Wybrała też odpowiednią bieliznę, która dodatkowo wyeksponowała jej wdzięki. To kolejny raz, kiedy Mucha udowodniła, że jest dumna ze swojego ciała. Niedawno pisaliśmy o tym, że pozowała w basenie topless. Możecie przeczytać o tym TUTAJ. Zdjęcia z czerwonego dywanu zobaczycie w naszej galerii.

Najwidoczniej na aktorkę pozytywnie wpływa nowy związek. Od jakiegoś czasu spotyka się z aktorem Jakubem Wonsem, z którym została sfotografowana po raz pierwszy podczas randki w barze. Tym samym zdementowała plotki o swoim powrocie do Kuby Wojewódzkiego. Zresztą byli partnerzy sami podkręcali atmosferę wokół powrotu do siebie dodając sugerujące to zdjęcia.

Jak Wam się podoba stylizacja Anny Muchy?