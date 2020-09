Poznaj Amourette - nowy model biustonosza od Triumph!

W 2020 roku zmieniliśmy podejście do codziennego życia. Musieliśmy zwolnić, zmienić nasze nawyki i skupić się na rzeczach, które dodawały nam pewności siebie i sprawiały, że stajemy się lepsi. Pytamy Cię zatem co sprawia, że jesteś najlepszą wersją siebie? Czy to odkrycie nowej książki, nowe hobby, spędzanie czasu z bliskimi czy może odświeżenie garderoby?

REKLAMA

Wsparcie Przede Wszystkim

Znamy trik, który Ci pomoże! Wyobraź sobie biustonosz, który sprawi, że będziesz czuć się wspaniale każdego dnia.

Poznaj nowy Amourette Charm z naszej kultowej rodziny Amourette, biustonosz który zapewni idealne dopasowanie dzięki dyskretnemu wsparciu, wygodnym tkaninom i ponadczasowemu stylowi. Dzięki niemu poczujesz się świetnie!

Poznaj Amourette!

Nowy model Amourette to usztywniany biustonosz z fiszbinami i koronką na całej miseczce stworzony na bazie kultowego Amourette 300. Dodatkowy szew w miseczce wykonanej z pianki zapewnia okrągły, naturalny kształt biustu. Szersze, koronkowe ramiączka zapewnią doskonałe wsparcie i dopasowanie, także dla większych rozmiarów. Zapewniają komfort noszenia i dają pewność, że nie tylko świetnie wyglądasz, ale też świetnie się czujesz. Znajdź idealne dopasowany biustonosz w najbliższym salonie Triumph lub na triumph.com.

Czy wiesz, że…

Ponad milion biustonoszy Amourette sprzedawanych jest w ciągu roku w Europie. Badania przeprowadzone przez Triumph pokazują, że jedna czwarta kobiet wybiera marki przede wszystkim dlatego, że dodają im pewności siebie.