"Top Model" to bez wątpienia jeden z bardziej hitowych programów emitowanych na antenie stacji TVN. W ciągu kilku lat przewinęła się masa aspirujących modelek i modeli. Wiele z tych osób zrobiło karierę i realizuje się zawodowo w modelingu. Widzowie do tej pory pamiętają też tych bardziej wyrazistych uczestników i chętnie śledzi ich losy. Teraz fani Jagody Judzińskiej mają powody do radości, gdyż właśnie się zaręczyła, a na Instagramie podzieliła się swoją radością.

"Top Model". Jagoda Judzińska się zaręczyła

Uczestniczka piątej edycji show w zeszłym roku po raz pierwszy została mamą. Na świecie pojawiła się jej córka, której nadała imię Michalina. Teraz partner modelki zdecydował się na kolejny krok i wniósł ich związek na wyższy poziom. Oświadczył się ukochanej. Oczywiście Jagoda przyjęła pierścionek.

Powiedziałam "tak"! #engagement #love #isaidyes #happy#diamond#engagementring# - napisała na Instagramie.

Internauci w komentarzach gratulują narzeczonym:

Moje gratulacje! I dużo dużo miłości.

Dobrze zrobiłaś - piszą.

Choć Jagoda Judzińska już na castingu zachwyciła jurorów, to jednak nie zrobiła międzynarodowej kariery w modelingu. Brała udział w kilku projektach, ale po urodzeniu dziecka zawiesiła działalność zawodową. Jagoda jednak zapewnia swoich fanów, że wróci do aktywności, gdy jej córka nieco podrośnie. Macierzyństwo stało się dla niej priorytetem. Uczestniczka piątej edycji show chorują na bielactwo i głośno o tym mówi. Nie chce, żeby choroba przeszkadzała jej w drodze do spełniania marzeń.

Gratulujemy!