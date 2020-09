W czerwcu Blanka Lipińska pochwaliła się na InstaStories, że kupiła nowe mieszkanie. Nie ukrywała, że zamierza urządzić je tak, jak sobie wymarzyła, i zapowiedziała, że spełni wszystkie swoje zachcianki. Jedną z nich było to, żeby na ogromnym tarasie znalazło się jacuzzi. Obok niego miały zostać zasadzone drzewa, co jest dość oryginalnym pomysłem. Autorka powieści "365 dni" nie marnowała czasu i już wprowadziła się do nowego domu, z którego chętnie pokazuje wnętrza.

Blanka Lipińska chwali się łazienką

Jeszcze w sierpniu gospodyni spała na materacu, ponieważ nie kupiła łóżka. Wtedy pomieszczenia nie były w pełni urządzone, jednak z każdym dniem przybywa mebli i dodatków. Niedawno celebrytka pochwaliła się nowym nabytkiem. Wybrała "carski" żyrandol, ważący aż 30 kilogramów. Możecie zobaczyć go TUTAJ. Tym razem Blanka Lipińska pokazała, jaką metamorfozę przeszła jej łazienka. Na InstaStories zestawiła zdjęcia sprzed i po remoncie.

Wcześniej pomieszczenie było urządzone w dość infantylnym stylu. Dominowały kolory biały oraz zielony, a na ścianach położone były jasne płytki z kwiatowym wzorem. Bez wątpienia nie jest to styl Lipińskiej. W odświeżonym projekcie królują ciemne barwy, a na ścianach znalazła się biała farba. Nad drewnianą szafką, na której stoi umywalka, Blanka powiesiła okrągłe lustro w czarnej oprawie. Teraz łazienka wygląda elegancko i z klasą. Jak poinformowała Lipińska, remont przebiegł szybko, tanio i bardzo sprawnie.

Blanka Lipińska zadbała także o komfort swojego ukochanego Barona, który prawdopodobnie się do niej wprowadzi. W mieszkaniu przygotowała dla niego pokój, w którym artysta będzie trzymał swój sprzęt muzyczny. Jak widać ich związek wkracza na coraz wyższy poziom.