Iris Law z takimi genami była skazana na sukces. Córka Sadie Frost i Jude'a Law już jako 15-latka zadebiutowała w kampanii marki odzieżowej Illustrated People x Violetta Fancies You, a pół roku temu poszła w swoim pierwszym pokazie na paryskim tygodniu mody. I to nie byle jakim pokazie, bo do współpracy zaprosiła ją sama Miuccia Prada. Wzruszona Iris pisała wtedy, że to był najpiękniejszy debiut, jaki mogła sobie wymarzyć.

Iris Law w zaprojektowanym przez siebie bikini

W branży mody, podobnie jak w wielu innych, niewiele się teraz dzieje. Wszystkie duże wydarzenia są po kolei odwoływane ze względu na obostrzenia wymuszone przez pandemię. Iris znalazła jednak sposób, by o sobie przypomnieć. Na Instagramie pochwaliła się wakacyjnym wyjazdem na Capri i wrzuciła kilka zdjęć, na których pozuje w zaprojektowanym przez siebie bikini. Mało tego - nie tylko zaprojektowanym, ale też uszytym. Trzeba przyznać, że wykorzystała na ten cel wyjątkowo mało materiału, nawet jak na bikini.

Zaprojektowałam je i uszyłam dzień przed wyjazdem. Podoba Wam się? Chcecie takie?

Młode fanki Iris w większości doceniły jej twórczość:

OMG, robisz tego więcej?

Też takie chcę!

Wyglądasz pięknie.

Pojawiły się też jednak głosy, że góra od bikini nie leży najlepiej i Iris musi trochę popracować nad swoim debiutanckim projektem.

Jude Law - ile ma dzieci?

Iris to owoc pierwszego małżeństwa Jude'a Law z Sadie Frost. Ma dwóch rodzonych braci: 24-letniego Rafferty’ego i 18-letniego Rudy’ego. Ale to nie koniec. Jude ma też 11-letnią córkę Sophię ze związku z amerykańską modelką Samanthą Burke oraz 5-letnią córkę, którą urodziła mu Catherine Harding. Imienia ostatniej pociechy aktor nie zdradził. Piątka latorośli to jednak wciąż za mało, więc aktor oczekuje przyjścia na świat szóstego dziecka. Na komentarz zaskoczonych dziennikarzy odpowiedział prosto:

Tak, uwielbiam dzieci, więc dlaczego nie mieć kolejnego?

