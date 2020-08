Zuzanna Kołodziejczyk zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Top Model". Już wtedy jej postać budziła ogromne zainteresowanie mediów i sporo kontrowersji. Jurorzy nie dowierzali w to, że ze wzrostem 173 centymetrów uda jej się zrobić karierę. Zarzucali jej również zbyt szerokie biodra i za wysoką wagę. I choć faktycznie złowieszcze przepowiednie po części się sprawdziły, bo Zuzy nie widzimy na wybiegach u światowych projektantów, to świetnie radzi sobie w sieci jako influencerka.

Zuza z "Top Model" obcięła włosy. Teraz ma grzywkę!

Do tej pory Zuza z "Top Model" kojarzyła się fanom programu z dwoma rzeczami: kolczykiem septum w nosie i wysokim kokiem z odgarniętymi włosami do tyłu. Wszystko wskazuje na to, że to koniec pewnej ery, a samej modelce znudził się look, który pamiętamy jeszcze z czasów programu.

Na swoim profilu na Instagramie Zuzanna Kołodziejczyk zamieściła zdjęcie z salonu fryzjerskiego, na którym pochwaliła się nową fryzurą. Okazuje się, że modelka zdecydowała się na ostre cięcie i zafundowała sobie fryzurę do ramion i grzywkę:

Czy Zuza bez koka to nadal Zuza? - napisała pod zdjęciem.

Fani są zachwyceni nowym wydaniem swojej idolki:

Ale czad!

Zuzol z grzywką, o kurczę!

Ładnemu we wszystkim ładnie - pisali pod postem.

Do tej pory Zuzanna po każdym strzyżeniu oddawała swoje włosy na rzecz fundacji Rak'n'Roll. Tym razem jednak tak się nie stało:

Tym razem nie mogłam już przekazać ściętych włosów na fundację (bo były za krótkie i rozjaśnione), ale jeśli Wy planujecie zmianę i macie taką możliwość - polecam - tłumaczy Kołodziejczyk.

My również polecamy współpracę z fundacją. Twoja metamorfoza może zmienić nie tylko Twój wygląd, ale i czyjeś życie.

Zobaczcie nowe wydanie modelki. Zmiana na plus?