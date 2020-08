Julia Wieniawa po raz pierwszy u boku Antka Królikowskiego pojawiła się na Telekamerach 2017. Ich obecność była niemałym zaskoczeniem dla fanów, szczególnie że aktor wcześniej spotykał się z bliską koleżanką Julii, Kasią Sawczuk. Ostatecznie ich związek nie przetrwał próby czasu. Wieniawa tłumaczyła rozstanie tym, że "za wcześnie" poznała Królikowskiego. Zapewniała jednak, że na zawsze zostaną najlepszymi przyjaciółmi. Niestety, wszystko wskazuje, że ich relacja może ulec zmianie.

Julia Wieniawa "zażartowała" z Joanny Opozdy. Ta nie pozostała jej dłużna

W piątkowy poranek na InstaStories Julii Wieniawy pojawiło się zdjęcie, które było "delikatną" zaczepką skierowaną w stronę nowej dziewczyny Królikowskiego, Joanny. 21-latka zamieściła fotografię z planu "Top model", do której pozowała w niemal identycznej sukience jak ta, którą miała na sobie Joanna Opozda podczas czwartkowej premiery filmu "Dolina Bogów". Julia opatrzyła zdjęcie podpisem "Fajnie jest być inspiracją dla innych aktorek".

Na odpowiedź Joanny Opozdy nie trzeba było długo czekać. Aktorka ostro zripostowała w rozmowie z Plotkiem wypowiedź byłej dziewczyny swojego chłopaka, sugerując, że ma nadzieję zainspirować ją... do pójścia do szkoły aktorskiej, by mogła w końcu nazywać się "aktorką".

Julia Wieniawa o dziewczynach swoich eks

To nie pierwszy raz, kiedy Julia Wieniawa komentuje nowe dziewczyny swoich eks. Kiedy Antek Królikowski zaczął spotykać się z Kasią Dąbrowską, Wieniawa mówiła, że jej współczuje, ponieważ będzie musiała mierzyć się z porównaniami do niej. Z kolei po rozstaniu z Baronem, kiedy muzyk z Afromental ogłosił oficjalnie związek z Blanką Lipińską, kpiła z ich relacji, mówiąc, że "świat oszalał".

Teraz Julia Wieniawa poszła o krok dalej. Nie tylko "zaczepiła" nową dziewczynę Antka, ale i... polubiła prześmiewcze komentarze na jej temat, na co zwrócił nam uwagę znajomy z otoczenia Asi i Antka. Dostaliśmy screeny hejterskich komentarzy:

*Nie możesz wymieniać dziewczyny co chwilę*

Antek: Przytrzymaj mi Opozdę" - napisała jedna z internautek.

Można zauważyć, że Julia Wieniawa polubiła ten komentarz. Nasz informator powiedział również:

W sieci pojawiają się publikacje, że to Asia ma problem z Julką, który wynika z zazdrości o Antka, kontrakty reklamowe i propozycje nowych ról. Prawda jest jednak taka, że ona się nią nie interesuje. W pracy robi swoje i nie narzeka na brak nowych ofert i projektów. Poza tym jest dorosła i nie przeszkadza jej to, że Antek ma byłe dziewczyny. Ona też ma za sobą poważne relacje. To normalne w tym wieku.

Poprosiliśmy Julię Wieniawę o komentarz. Na razie jednak aktorka nie odniosła się do tej sprawy.

