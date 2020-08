Julia Wieniawa na przestrzeni ostatnich lat wyrosła na jedną z najpopularniejszych polskich gwiazd. Stale rosnące zainteresowanie mediów to zasługa ciężkiej pracy młodej aktorki, która co chwilę angażuje się w nowe projekty i jej burzliwego życia uczuciowego, którym interesują się jej fani. Choć po rozstaniu z Baronem wiele razy łączono ją z kimś w parę, oficjalnie piękna aktorka wciąż jest singielką.

Zobacz wideo Julia Wieniawa na Sycylii korzysta z uroków wakacji

Julia Wieniawa wbiła szpilę Joannie Opoździe

Julia Wieniawa do pierwszej ligi show-biznesu wkroczyła jako dziewczyna Antka Królikowskiego. Choć ich związek nie przetrwał, a od rozstania minęło półtora roku, zdaje się, że ekspartnerzy wciąż nie są sobie obojętni, o czym może świadczyć ostatnie InstaStories Julki.

W czwartek miała miejsce premiera filmu "Dolina Bogów", na której Antek Królikowski po raz pierwszy pozował na ściance z nową partnerką u boku. Joanna Opozda na tę okazję postawiła na błyszczącą mini z obszytą piórami górą. W tej samej sukience kilka dni wcześniej wystąpiła Julia Wieniawa na planie "Top model". Była dziewczyna Antka nie powstrzymała się przed drobną uszczypliwością w stronę koleżanki po fachu. Na dowód, że jako pierwsza miała na sobie tę wymyślną kreację, opublikowała na InstaStories swoje zdjęcie z planu programu Joanny Krupy, które opatrzyła podpisem:

Fajnie jest być inspiracją dla innych aktorek - czytamy.

Zapytaliśmy Julię, czy jej publikacja to wyraz sympatii do koleżanki z branży. Młoda aktorka skwitowała to śmiechem i pozostawiła "bez komentarza".

Zobaczcie zdjęcia. Która z nich lepiej wygląda w kreacji z piórkami?

Julia Wieniawa instagram.com/juliawieniawa

Joanna Opozda, Antek Królikowski kapiff