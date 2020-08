Do programu "Mam talent" zgłosiła się, mając już na swoim koncie pierwsze sukcesy. Liliana Iżyk-Pabisiak zanim w 2015 roku zaśpiewała przed Agnieszką Chylińską, Małgotrzatą Foremniak i Agustinem Egurrolą na scenie TVN-u, dwa lata wcześniej roku mierzyła się z uczestnikami "Must be the music. Tylko muzyka" w Polsacie, gdzie doszła do półfinału. Choć w "Mam talent" zakończyła przygodę z programem w finałowej piątce, trudno nie pamiętać jej niezwykłego głosu.

Gwiazda "Mam talent wzięła ślub". Radosną nowinę przekazała na Instagramie

Liliana Iżyk-Pabisiak urodziła i wychowała się w Lubinie. Choć 27-latka w popularnych talent-show startowała z operowym repertuarem, na co dzień lubi ciężkie brzmienie. Na słuchawki wrzuca najczęściej utwory zespołu Pink Floyd, Deep Purple czy Franka Zappy.

W środę na swoim instagramowym profilu śpiewaczka operowa zamieściła post, w którym podzieliła się z fanami radosną nowiną. Jak się okazuje, Liliana Iżyk-Pabisiak 1 sierpnia powiedziała sakramentalne "tak" swojemu partnerowi, Marcinowi Pabisiakowi. 27-letnia wokalistka opublikowała romantyczne zdjęcie sprzed ołtarza, do którego pozuje w skromnej koronkowej sukni ślubnej w towarzystwie męża ubranego w granatowo-czarny smoking. Fotografię opatrzyła krótkim podpisem:

"1 sierpnia 2020 roku to najpiękniejszy dzień mojego życia" - czytamy.

Pod zdjęciem młodej pary pojawiło się mnóstwo komentarzy od zachwyconych fanów, którzy gratulowali Lilianie zmianie stanu cywilnego i życzyli wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.

