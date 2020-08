"Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" to jeden z niewielu programów, które zdają się nie mieć daty ważności. Choć tylko w Polsacie wyemitowano już 11 edycji show, taneczne pojedynki gwiazd wciąż cieszą oczy telewidzów.

Janja Lesar odchodzi z 11. edycji "Tańca z gwiazdami"

11. odsłonę tanecznego show przerwano na wiosnę. W związku z zalecanymi obostrzeniami ogłoszonymi przez sanepid produkcja zdecydowała się na zawieszenie nagrań programu w trosce o zdrowie tancerzy i ich podopiecznych. Kiedy sytuacja trochę się uspokoiła i rząd podjął decyzję o zakończeniu lockdownu, cała ekipa wróciła do pracy, by już jesienią wznowić bój o kryształową kulę i 100 tysięcy złotych. Niestety, nie wszyscy dotrwali do mety.

Jak informuje Róża Adamcio, specjalista ds. PR w Polsacie, z programem tuż przed wznowieniem 11. edycji show pożegnała się Janja Lesar. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie stacji, tancerka zrezygnowała z pracy na planie z powodów osobistych.

Janja Lesar była trenerką Tomasza Oświecińskiego. Aktor jednak nie zostanie bez partnerki. Na parkiecie "Tańca z gwiazdami" u jego boku zobaczymy Wiktorię Omyłę, którą fani formatu mogą pamiętać między innymi z 7. edycji show, gdzie w parze z Marcinem Korczem wytańczyła 3 miejsce.

Wiktoria Omyła posiada najwyższą międzynarodową klasę taneczną S w stylu standardowym i latynoamerykańskim. Jak czytamy w notce prasowej, tancerka jest Mistrzynią Polski w 10 tańcach oraz Vice Mistrzynią Świata w tej samej kategorii.

Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za nową parę!