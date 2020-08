Krystian Pudzianowski to młodszy brat byłego strongmana Mariusza. Od 2005 roku związany jest z branżą disco polo. Założył wtedy zespół Pudzian Band, który do tej pory cieszy się sporą popularnością. Ich największymi hitami są takie utwory jak m.in. "Tylko tobie dam" oraz "Cała sala". Jakiś czas temu jednak podjął się nowego wyzwania. Poszedł w ślady starszego Pudziana i próbuje swoich sił w MMA. Teraz ma poważne powody do radości. Kilka dni temu został ojcem.

REKLAMA

Krystian Pudzianowski został ojcem

Pudzianowski przede wszystkim spełnia się w życiu rodzinnym. Jego partnerką jest Paula Pecura, młodsza od niego o dziewięć lat. Muzyk w zeszłym roku oświadczył się ukochanej. Oczywiście 39-latek został przyjęty, a kilka miesięcy później razem z narzeczoną ogłosili, że spodziewają się pierwszego dziecka. Dziewczynka niedawno pojawiła się na świecie, czym pochwalił się dumny tata na Instagramie:

Cześć, jestem Julcia Pudzianowska i przyszłam na świat 15.08.2020 o godz 00:15. Trochę wymęczyłam mamę, ale nikt nie powiedział, że będzie lekko. Ważę 3850 i mam 57 cm - to na początek. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi - przywitał się z fanami w imieniu córki.

W komentarzach posypały się gratulacje oraz życzenia. Wzruszeniem podzielili się nie tylko fani Pudziana, lecz także przyjaciele z branży disco polo.

Piękna data, piękna córeczka. Gratuluję rodzicom. Niech Julcia rośnie w zdrowiu i miłości - napisała Elwira Mejk.

Wow, gratuluję - dodał Bartek z zespołu D-Bomb.

Zobacz wideo Barbara Kurdej-Szatan niedługo zostanie mamą

My również dołączamy się do życzeń i witamy na świecie!