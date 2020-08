W życiu Barbary Kurdej-Szatan zaszło ostatnio wiele zmian. Aktorka niedługo po raz drugi zostanie mamą, a na świecie pojawi się jej syn, który otrzyma imię Henryk. Oprócz tego została właścicielką luksusowego samochodu, czym pochwaliła się na Instagramie. Pod postem wywiązała się ostra dyskusja.

Barbara Kurdej-Szatan ma nowy samochód

Przyszła mama nie ukrywa swojej radości z nowego auta.

Mój ci on! Kocham prowadzić! W ciąży też - napisała rozentuzjazmowana.

Nie wszystkim jednak spodobało się to, co zobaczyli. Niektórzy zwrócili uwagę na to, że Barbara Kurdej-Szatan była jedną z gwiazd, która komentowała zamknięcie teatrów przez rząd z powodów bezpieczeństwa. Przeżywała wtedy, że aktorzy stracą źródło dochodu i będą w ciężkiej sytuacji finansowej.

Dwa miesiące temu płakała, że nie zarabia. Pozdrawiam - brzmi jeden z komentarzy.

Nie, że ja nie zarabiam, tylko koledzy i koleżanki aktorzy, którzy żyją wyłącznie z teatrów. Ile razy mam tłumaczyć. No ale co począć, jak niektórzy czytają tylko nagłówki i myślą, że wszystko wiedzą - odpisała dosadnie.

W jej obronie stanęli inni fani. Uważają, że zarzuty internauty wywołane są zazdrością. Poza tym argumentują, że Kurdej-Szatan nie zarabia grając w teatrach, a za udział w wielu projektach dostaje niemałe pieniądze. Jednak w rzeczywistości najbardziej prawdopodobne jest to, że Barbara po prostu dostała samochód w ramach promocji firmy, co nie jest rzadkie wśród gwiazd. Ambasadorkami różnych marek są także m.in. Małgorzata Socha oraz Małgorzata Kożuchowska.