Nieoczekiwanie program "Rolnik szuka żony" urósł do rangi hitu Telewizji Polskiej. Choć wielu sceptyków nie przepowiadało formatowi wielkiego sukcesu, okazało się, że telewidzowie bardziej niż oni docenili pomysł stacji. Kolejne odcinki show cieszyły się niesamowitym zainteresowaniem i raz po raz biły rekordy popularności.

Ilona z "Rolnik szuka żony" po zakończeniu programu zyskała nie tylko miłość, ale i spełniła marzenie o sławie. Uczestniczka najpopularniejszego show TVP jest w związku z Adrianem, z którym prowadzi stadninę koni. Swoje wiejskie życie chętnie relacjonuje na Instagramie, gdzie śledzi ją prawie 50 tysięcy osób.

Ilona z "Rolnik szuka żony" przedłużyła rzęsy

W ostatnim czasie znana z niebotycznie długich rzęs Ilona stawiała na naturalność. Kiedy po raz pierwszy zaprezentowała się fanom bez przedłużonych rzęs, byli zachwyceni, czemu dawali wyraz w komentarzach:

Jesteś piękna i o wiele ładniej wyglądasz bez sztucznych rzęs.

Zdecydowanie lepiej bez wachlarza rzęs? Masz piękne oczy - pisali pod pierwszą fotografią przedstawiającą Ilonę saute.

Uczestniczka show najwyraźniej zatęskniła za starym wyglądam i postanowiła do niego wrócić. Ostatnio na jej profilu na Instagramie pojawiło się nagranie, w którym partnerka Adriana zaprezentowała nowe-stare wydanie. Ilona, choć już kiedyś nosiła przedłużane rzęsy, nie wróciła do starego stylu. Zamiast wachlarza rzęs na jej oku widzimy delikatne przedłużenie, które jest mocno zbliżone do jej naturalnego wyglądu.

Zobaczcie zdjęcie. W którym wydaniu lubicie ją najbardziej?

Ilona z 'Rolnik szuka żony' instagram.com/imielinka